ノルウェーvsフランス スタメン発表
[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](ボストン)
※04:00開始
<出場メンバー>
[ノルウェー]
先発
GK 13 エギル セルヴィク
DF 4 レオ・エスティゴーア
DF 14 フレデリク・アウルスネス
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
DF 25 ヘンリク ファルヘナー
MF 6 パトリック・ベルグ
MF 18 クリスティアン・トルストベット
MF 19 セロニアス アースゴール
FW 11 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 21 アンドレアス・シェルデルップ
FW 22 オスカー・ボブ
控え
GK 1 エルヤン・ニーラン
GK 12 サンデル タンヴィク
DF 3 クリストフェル・アイェル
DF 5 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 16 マルクス・ペデルセン
DF 17 トールビョルン・ヘッゲム
DF 24 ソンドレ ランガス
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 8 サンダー・ベルゲ
MF 10 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 アントニオ・ヌサ
MF 23 イェンス・ペッター・ハウゲ
FW 7 アレクサンデル・セルロート
FW 9 アーリング・ハーランド
監督
ソルバッケンストーレ
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 26 マクサンス・ラクロワ
MF 6 クアディオ・コネ
MF 7 ウスマン・デンベレ
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 11 マイケル・オリーズ
MF 20 デジレ・ドゥエ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 ロビン・リセル
DF 2 マロ・グスト
DF 3 リュカ・ディーニュ
DF 15 イブラヒマ・コナテ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 24 ラヤン・シェルキ
MF 25 マグネス・アクリウシェ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 12 ブラッドリー・バルコラ
FW 22 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
ガイ ステファン
※04:00開始
<出場メンバー>
[ノルウェー]
先発
GK 13 エギル セルヴィク
DF 4 レオ・エスティゴーア
DF 14 フレデリク・アウルスネス
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
DF 25 ヘンリク ファルヘナー
MF 6 パトリック・ベルグ
MF 18 クリスティアン・トルストベット
MF 19 セロニアス アースゴール
FW 11 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 22 オスカー・ボブ
控え
GK 1 エルヤン・ニーラン
GK 12 サンデル タンヴィク
DF 3 クリストフェル・アイェル
DF 5 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 16 マルクス・ペデルセン
DF 17 トールビョルン・ヘッゲム
DF 24 ソンドレ ランガス
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 8 サンダー・ベルゲ
MF 10 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 アントニオ・ヌサ
MF 23 イェンス・ペッター・ハウゲ
FW 7 アレクサンデル・セルロート
FW 9 アーリング・ハーランド
監督
ソルバッケンストーレ
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 26 マクサンス・ラクロワ
MF 6 クアディオ・コネ
MF 7 ウスマン・デンベレ
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 11 マイケル・オリーズ
MF 20 デジレ・ドゥエ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 ロビン・リセル
DF 2 マロ・グスト
DF 3 リュカ・ディーニュ
DF 15 イブラヒマ・コナテ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 24 ラヤン・シェルキ
MF 25 マグネス・アクリウシェ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 12 ブラッドリー・バルコラ
FW 22 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
ガイ ステファン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります