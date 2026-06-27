[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](ボストン)

※04:00開始

<出場メンバー>

[ノルウェー]

先発

GK 13 エギル セルヴィク

DF 4 レオ・エスティゴーア

DF 14 フレデリク・アウルスネス

DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン

DF 25 ヘンリク ファルヘナー

MF 6 パトリック・ベルグ

MF 18 クリスティアン・トルストベット

MF 19 セロニアス アースゴール

FW 11 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

FW 21 アンドレアス・シェルデルップ

FW 22 オスカー・ボブ

控え

GK 1 エルヤン・ニーラン

GK 12 サンデル タンヴィク

DF 3 クリストフェル・アイェル

DF 5 ダビド・メラー・ウォルフェ

DF 16 マルクス・ペデルセン

DF 17 トールビョルン・ヘッゲム

DF 24 ソンドレ ランガス

DF 26 ユリアン・リエルソン

MF 2 モアテン・トルスビー

MF 8 サンダー・ベルゲ

MF 10 マルティン・ウーデゴーア

MF 20 アントニオ・ヌサ

MF 23 イェンス・ペッター・ハウゲ

FW 7 アレクサンデル・セルロート

FW 9 アーリング・ハーランド

監督

ソルバッケンストーレ

[フランス]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 4 ダヨ・ウパメカノ

DF 5 ジュール・クンデ

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 26 マクサンス・ラクロワ

MF 6 クアディオ・コネ

MF 7 ウスマン・デンベレ

MF 8 オーレリアン・チュアメニ

MF 11 マイケル・オリーズ

MF 20 デジレ・ドゥエ

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 1 ブリス・サンバ

GK 23 ロビン・リセル

DF 2 マロ・グスト

DF 3 リュカ・ディーニュ

DF 15 イブラヒマ・コナテ

DF 17 ウィリアン・サリバ

DF 21 リュカ・エルナンデス

MF 13 エンゴロ・カンテ

MF 14 アドリアン・ラビオ

MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 24 ラヤン・シェルキ

MF 25 マグネス・アクリウシェ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 12 ブラッドリー・バルコラ

FW 22 ジャン・フィリップ・マテタ

監督

ガイ ステファン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります