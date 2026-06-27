[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](トロント)

※04:00開始

<出場メンバー>

[セネガル]

先発

GK 23 モリー・ディアウ

DF 4 アブドゥライェ セック

DF 14 イスマイル・ヤコブス

DF 15 クレパン・ディアタ

DF 19 ムサ・ニアカテ

MF 5 イドリッサ・ゲイェ

MF 8 ラミン・カマラ

MF 21 アビブ・ディアラ

FW 10 サディオ・マネ

FW 18 イスマイラ・サール

FW 20 イブラヒム・エムバイェ

控え

GK 1 イェバン・ディウフ

DF 2 ママドゥ・サール

DF 3 カリドゥ・クリバリ

DF 24 アントワーヌ・メンディ

DF 25 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

MF 6 パテ・シス

MF 17 パペ・マタル・サール

MF 22 バラ エンディアイェ

MF 26 パプ・ゲイェ

FW 7 アサネ・ディアオ

FW 9 アフマドゥ・バンバ・ディエン

FW 11 ニコラス・ジャクソン

FW 12 シェリフ エンディアイェ

FW 13 イリマン・エンディアイェ

監督

パペ ティアウ

[イラク]

先発

GK 22 アフメド バジル

DF 2 レビン スラカ

DF 5 アカム ハシム

DF 23 メルカス ドスキ

DF 26 フランス プトロス

MF 8 イブラヒム バエシュ

MF 11 アフメド カセム

MF 14 ジダン イクバル

MF 16 アミル アルアンマリ

MF 17 アリ・ジャースィム

FW 9 アリ・アル・ハマディ

控え

GK 1 ファハド タリブ

GK 12 ジャラル ハッサン

DF 3 フセイン アリ

DF 4 サイード タフシーン

DF 6 ムナフ ユヌス

DF 15 アフメド マクンジ

DF 25 ムスタファ サードーン

MF 19 ケヴィン ヤコブ

MF 20 アイマール・シェール

MF 21 マルコ ファルジ

MF 24 ザイド イスマエル

FW 7 ユセフ アミン

FW 10 モハナド アリ

FW 13 アリ ユーシフ

FW 18 アイメン フセイン

監督

アーノルドグラハム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります