セネガルvsイラク スタメン発表
[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](トロント)
※04:00開始
<出場メンバー>
[セネガル]
先発
GK 23 モリー・ディアウ
DF 4 アブドゥライェ セック
DF 14 イスマイル・ヤコブス
DF 15 クレパン・ディアタ
DF 19 ムサ・ニアカテ
MF 5 イドリッサ・ゲイェ
MF 8 ラミン・カマラ
MF 21 アビブ・ディアラ
FW 10 サディオ・マネ
FW 18 イスマイラ・サール
FW 20 イブラヒム・エムバイェ
控え
GK 1 イェバン・ディウフ
DF 2 ママドゥ・サール
DF 3 カリドゥ・クリバリ
DF 24 アントワーヌ・メンディ
DF 25 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
MF 6 パテ・シス
MF 17 パペ・マタル・サール
MF 22 バラ エンディアイェ
MF 26 パプ・ゲイェ
FW 7 アサネ・ディアオ
FW 9 アフマドゥ・バンバ・ディエン
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 12 シェリフ エンディアイェ
FW 13 イリマン・エンディアイェ
監督
パペ ティアウ
[イラク]
先発
GK 22 アフメド バジル
DF 2 レビン スラカ
DF 5 アカム ハシム
DF 23 メルカス ドスキ
DF 26 フランス プトロス
MF 8 イブラヒム バエシュ
MF 11 アフメド カセム
MF 14 ジダン イクバル
MF 16 アミル アルアンマリ
MF 17 アリ・ジャースィム
FW 9 アリ・アル・ハマディ
控え
GK 1 ファハド タリブ
GK 12 ジャラル ハッサン
DF 3 フセイン アリ
DF 4 サイード タフシーン
DF 6 ムナフ ユヌス
DF 15 アフメド マクンジ
DF 25 ムスタファ サードーン
MF 19 ケヴィン ヤコブ
MF 20 アイマール・シェール
MF 21 マルコ ファルジ
MF 24 ザイド イスマエル
FW 7 ユセフ アミン
FW 10 モハナド アリ
FW 13 アリ ユーシフ
FW 18 アイメン フセイン
監督
アーノルドグラハム
※04:00開始
<出場メンバー>
[セネガル]
先発
GK 23 モリー・ディアウ
DF 4 アブドゥライェ セック
DF 14 イスマイル・ヤコブス
DF 15 クレパン・ディアタ
DF 19 ムサ・ニアカテ
MF 5 イドリッサ・ゲイェ
MF 8 ラミン・カマラ
MF 21 アビブ・ディアラ
FW 10 サディオ・マネ
FW 18 イスマイラ・サール
FW 20 イブラヒム・エムバイェ
GK 1 イェバン・ディウフ
DF 2 ママドゥ・サール
DF 3 カリドゥ・クリバリ
DF 24 アントワーヌ・メンディ
DF 25 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
MF 6 パテ・シス
MF 17 パペ・マタル・サール
MF 22 バラ エンディアイェ
MF 26 パプ・ゲイェ
FW 7 アサネ・ディアオ
FW 9 アフマドゥ・バンバ・ディエン
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 12 シェリフ エンディアイェ
FW 13 イリマン・エンディアイェ
監督
パペ ティアウ
[イラク]
先発
GK 22 アフメド バジル
DF 2 レビン スラカ
DF 5 アカム ハシム
DF 23 メルカス ドスキ
DF 26 フランス プトロス
MF 8 イブラヒム バエシュ
MF 11 アフメド カセム
MF 14 ジダン イクバル
MF 16 アミル アルアンマリ
MF 17 アリ・ジャースィム
FW 9 アリ・アル・ハマディ
控え
GK 1 ファハド タリブ
GK 12 ジャラル ハッサン
DF 3 フセイン アリ
DF 4 サイード タフシーン
DF 6 ムナフ ユヌス
DF 15 アフメド マクンジ
DF 25 ムスタファ サードーン
MF 19 ケヴィン ヤコブ
MF 20 アイマール・シェール
MF 21 マルコ ファルジ
MF 24 ザイド イスマエル
FW 7 ユセフ アミン
FW 10 モハナド アリ
FW 13 アリ ユーシフ
FW 18 アイメン フセイン
監督
アーノルドグラハム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります