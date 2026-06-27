◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月25日 ダラス競技場）

左ウイングバックで3試合連続先発した日本代表MF中村がエルサルバドル人主審から靴下の短さを注意された。はさみで靴下に切り込みを入れて膝付近まで上げてプレーしたが、再度注意されて履き替えを命じられた。

脚がつりやすく、ふくらはぎの圧迫感を嫌って短い靴下を着用している。1次リーグ第2戦までは指摘されておらず、この試合前のチェックでも問題はなかったという。一時的にピッチを離れることになり「2、3分は（試合から）抜けていた。チームに申し訳ない」と頭を下げた。

競技規則では着用が義務付けられているすね当てを靴下で覆う必要があるが、長さに明確な規定はない。中村は長い靴下でのプレーに「難しい。3年以上あれ（短いスタイル）でやってるので、ちょっと戸惑いました。困惑しています」と難色を示し、圧を緩めるために飲水タイム中にふくらはぎ部分に切り込みを入れた。日本協会の宮本恒靖会長は「試合前に指摘されなかったものが試合中に指摘され、ピッチから外れるのは、我々にとっては不利。（大会側に運用を）再確認したい」と疑問を呈した。