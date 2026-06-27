◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月25日 ダラス競技場）

日本代表は25日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組最終第3戦でスウェーデンに1―1で引き分け、1勝2分けの勝ち点5とし、2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。後半11分にMF前田大然（28＝セルティック）が先制弾を決め、追いつかれた終盤は相手の猛攻をしのいだ。29日（日本時間30日）の1回戦で最多5度の優勝を誇るブラジルと激突する。目標の優勝まで残り5試合、森保一監督（57）は首位通過と比べて移動負担の少ないルートを前向きに捉えた。

腹の底は読めないが、実は思惑通りなのかもしれない。2位通過を告げる終了の笛が響くと、森保監督はベンチで選手、スタッフとハイタッチを繰り返した。後半11分に完璧な崩しからMF前田が右足で先制。リードを守れずに引き分けたが、指揮官は「世界のトップを目指す上で常に1次Lを自力で突破することは重要。日本サッカーが確実に成長していることを証明できた」とうなずいた。

チュニジア戦から中4日。ドロー以上で自力突破が決まる状況で、先発3人を変更した。DF冨安、MF佐野海ら一部主力を温存。1次L全3試合で最終ラインの組み合わせを変えるなど余力を残して決勝Tを迎える。1回戦の会場は1位通過なら長距離移動、時差1時間を伴う高温多湿のモンテレイだが、2位通過のヒューストンは移動負担が少なく空調も完備。指揮官は「やるからには勝って1位で進みたいと皆さんに話していたが、1位通過は絶対ではない。（2位通過は）プレー環境はポジティブ。移動、気候、時差、全ての環境を制して勝ち上がらないといけない」と前を向いた。

次戦は16強を懸けて、ブラジルと激突する。14度目の対戦だった昨年10月の親善試合で歴史的初白星を挙げたが、W杯は相手の本気度が違う。だからこそMF堂安は「もう最高っすね。W杯でブラジルとやれるなんて。どこか好きな国を選べと言われたらブラジルを選ぶ。これからW杯が始まる。さあ、いくぞ！とギアが上げられる」と大歓迎。DF板倉主将も「ここでブラジルを叩けば日本中が盛り上がる」と優勝への機運を倍増させる勝利を誓った。

Jリーグ創設期を支えてW杯で日本代表を率いたジーコ氏を筆頭に、日本サッカー界はブラジルの力を借りて成長を遂げてきた。森保監督にとってイタリア出身の敵将アンチェロッティ監督は憧れの存在でもある。「外国人がブラジル代表を指揮するのは並大抵のことではない。いつも格好いいなと思って見ている」と敬意を示した上で「勝負は何が起こるか分からない。勝つチャンスはある」と力を込めた。96年アトランタ五輪でブラジルを破った“マイアミの奇跡”から30年。ヒューストンで王国を撃破しても、もう奇跡ではない。

▽W杯ブラジル戦の吉兆 1次リーグ→決勝トーナメントの方式が定着した86年以降のW杯10大会で、ブラジルは全て決勝トーナメントに進出。2度の優勝を除き、ブラジルを破った延べ8チームはいずれもその勢いで3位以上に入っている。今回の日本と同じく1回戦でブラジルと対戦した90年アルゼンチンは1―0で勝ち、そこから準優勝。