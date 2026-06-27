◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月25日 ダラス競技場）

日本代表GK鈴木彩の右手が“ゴッドハンド”と化した。1―1で突入した後半追加タイム。強力な攻撃陣を擁するスウェーデンの猛攻を浴びたが、ゴールラインを割らせない。FWエランガがペナルティーエリア左から放った強烈シュートに素早く反応し、右に跳びながら右手ではじき返した。その約50秒後には相手CKからFWイサクのヘディングシュートもジャンプしながら右手で好セーブ。負けていれば3位通過だった中で、神の手が2位通過を死守した。

「抜けてくるボールに準備ができていた。最終的に負けなかったことはプラス。失点を頭に残さずクリアにしてプレーできたことが最後まで集中力を高く持って防げた要因だと思う」

後半17分に同点に追いつかれても主導権は渡さない。ピッチ内で「複数失点しない」と確認。自らが失点後に心がけている「次、次というマインドでセット」も拮抗（きっこう）した場面をしのぐ冷静さにつながった。

2年前、いつも明るい守護神から笑顔が消えた。24年アジア杯で全5試合にフル出場したが、計8失点。SNSを通じて差別的メッセージが届き、沈痛の表情で練習場に来た日もある。誹謗（ひぼう）中傷にもさらされた。それでも「負けるつもりはない」。悔しさをばねに今や絶対的守護神にまで成長した。

目標は「世界一のGKになること。欧州CL優勝、そしてW杯優勝」。そのために雑念を全て排除してきた。目標のためならチームメートからの遊びの誘いも断る。徹底した栄養管理とトレーニングの継続が、GK大国イタリアでの活躍につながっている。

次戦はブラジルと激突することが決まった。昨年10月の国際親善試合では勝利したが、W杯ではまた違う本気の王国と対戦することになる。「タフだからこそ日本の力が発揮できる。この状況を楽しみたい」。最高の景色にたどり着くまでゴールマウスを守り抜く。

≪森保政権VS欧州勢11戦無敗≫日本は1次リーグを1勝2分けの勝ち点5で2位通過した。無敗突破は02年以来2度目。大会7得点は18年の6得点を更新した。森保ジャパンの対欧州勢は8勝3分け（PK敗戦含む）で無敗を継続している。