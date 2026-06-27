◇W杯北中米大会1次リーグF組 スウェーデン1―1日本（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組で3位通過を決めたスウェーデン代表FWアントニー・エランガ（24＝ニューカッスル）が引き分けた日本戦直後に自力突破の条件を勘違いしていたことが判明。ネットで「面白すぎる」と反響を呼んだ。

FWエランガは1次リーグ第3戦の日本戦で今大会初の先発出場。1点リードされた後半16分、右サイドからカットンしながら左足一閃。この日ファインセーブ連発のGK鈴木彩（パルマ）から貴重な同点ゴールを決め勝ち点1獲得に貢献。この試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）にも選出された。

1次リーグ突破のヒーローとなったエランガだが試合終了のホイッスルが鳴ると、ピッチに座り込み頭を抱え意気消沈。喜ぶポッター監督らとは対象的な光景となった。

試合後、なぜ落ち込んでいたのか問われると「もう勝ち抜けが決まったなんて知らなかったんだよ（笑）」とコメント。まさかの勘違いにポッター監督やチームメートらからも笑われたことを明かした。

FWイサクはエランガの勘違いについて「チーム全体が状況を把握していると思ってた。彼に聞いたら本当に知らなかったから驚いたよ」と言及。主将のDFリンデロフも「彼がちょっと怒っているのはナゼ?って思ったので理由を聞いて納得しました。きっと日本戦に向けたチームミーティングをした時に彼は聞いてなかったんでしょうね。でも、私自身もウトウトしてしまう時はたまにありますからね」と笑い飛ばした。

このエピソードはネット上でも話題となり「面白すぎる」「エランガのファンになった」「突破条件勘違いしてたとか脳筋すぎ」「勘違いしてうなだれるエランガと歓喜してるポッターとスタッフの絵面が面白い」「笑い話しになって良かった」と様々な声が上がっていた。