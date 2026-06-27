文化放送で放送中の『宮下草薙の30分』（毎週金曜日 深夜2時30分～3時00分）は、8月23日（日）に文化放送メディアプラスホールにて、番組イベント「宮下草薙の56分」を開催する。

当番組は、2020年1月6日に『宮下草薙の15分』として放送開始。2024年10月より放送時間を拡大し、番組名も新たに『宮下草薙の30分』としてリニューアル。人気お笑いコンビ・宮下草薙（草薙航基、宮下兼史鷹）の2人が持ち寄ったテーマでトークを繰り広げるほか、“イヤな言葉選手権”など、2人のねじ曲がった性格をもとにしたコーナーをお送りしている。

このたび、番組イベント「宮下草薙の56分」の開催が決定した。初の番組イベントは2024年7月に「宮下草薙の90分」として、第2弾は昨年7月に「宮下草薙の55分」として開催。今回のイベントは約1年ぶり、待望の3度目の開催となる。さらに、豪華ゲストも登場予定。ゲスト情報は、後日発表される。

チケットは、会場チケット・配信チケットともに7月5日（日）午前10時よりZAIKOにて販売。さらに、会場では番組グッズも販売予定。詳細は、今後の放送内や番組X（@miyakusa15fun）で案内される。