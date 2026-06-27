ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は７４ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間13:16）（日本時間02:16）
ダウ平均　　　51995.24（+74.62　+0.14%）
ナスダック　　　25419.98（+61.38　+0.24%）
CME日経平均先物　70120（大証終比：+510　+0.73%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10508.02（-21.87　-0.21%）
独DAX　 24671.22（-323.61　-1.29%）
仏CAC40　 8384.87（-46.74　-0.55%）

米国債利回り
2年債　 　4.088（-0.035）
10年債　 　4.373（-0.020）
30年債　 　4.866（+0.005）
期待インフレ率　 　2.202（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.851（-0.006）
英　国　　4.731（+0.032）
カナダ　　3.394（+0.010）
豪　州　　4.718（-0.010）
日　本　　2.605（-0.019）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.08（-2.84　-3.95%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4100.50（+52.90　+1.31%）

ビットコイン（ドル）
60065.39（+701.85　+1.18%）
（円建・参考値）
971万5577円（+113524　+1.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ