ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は７４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は７４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間13:16）（日本時間02:16）
ダウ平均 51995.24（+74.62 +0.14%）
ナスダック 25419.98（+61.38 +0.24%）
CME日経平均先物 70120（大証終比：+510 +0.73%）
欧州株式26日終値
英FT100 10508.02（-21.87 -0.21%）
独DAX 24671.22（-323.61 -1.29%）
仏CAC40 8384.87（-46.74 -0.55%）
米国債利回り
2年債 4.088（-0.035）
10年債 4.373（-0.020）
30年債 4.866（+0.005）
期待インフレ率 2.202（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.394（+0.010）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.08（-2.84 -3.95%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4100.50（+52.90 +1.31%）
ビットコイン（ドル）
60065.39（+701.85 +1.18%）
（円建・参考値）
971万5577円（+113524 +1.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式26日（NY時間13:16）（日本時間02:16）
ダウ平均 51995.24（+74.62 +0.14%）
ナスダック 25419.98（+61.38 +0.24%）
CME日経平均先物 70120（大証終比：+510 +0.73%）
欧州株式26日終値
英FT100 10508.02（-21.87 -0.21%）
独DAX 24671.22（-323.61 -1.29%）
仏CAC40 8384.87（-46.74 -0.55%）
米国債利回り
2年債 4.088（-0.035）
10年債 4.373（-0.020）
30年債 4.866（+0.005）
期待インフレ率 2.202（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.394（+0.010）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.08（-2.84 -3.95%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4100.50（+52.90 +1.31%）
ビットコイン（ドル）
60065.39（+701.85 +1.18%）
（円建・参考値）
971万5577円（+113524 +1.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ