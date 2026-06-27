総じて軟調＝欧州株概況



きょうの欧州株式市場は揃って軟調。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比２１．８７ポイント安の１万０５０８．０２ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比４６．７４ポイント安の８３８４．８７ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比３２３．６１ポイント安の２万４６７１．２２ポイントとなっている。



独ダックスは幅広い銘柄が売られた。ソフトウェア関連の強さも見られ、ＳＡＰがしっかり。アパレルのザランド、再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、半導体のインフィニオンテクノロジーズなどが軟調。



英ＦＴＳＥは医薬品のアストラゼネカ、煙草のブリティッシュアメリカンタバコなどが買われ、銀行大手HSBCや、原油安を受けて石油メジャーのBP、シェルなどが売られた。



MINKABU PRESS

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