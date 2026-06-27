『彼女、お借りします』第6期の同棲編が制作決定
テレビアニメ『彼女、お借りします』（かのかり）第6期の同棲編が制作されることが決定した。あわせてキャラクターデザインを務める平山寛菜氏描き下ろしの第6期イラストが公開された。
【画像】大胆ボディ強調！露出多めな千鶴 公開された『かのかり』場面カット
イラストは和也、千鶴、みにがグラスを片手に乾杯する、お祝いムード溢れる一枚に仕上がっている。
同作は、2017年7月より『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中で、都内在住のダメダメ大学生の主人公・木ノ下和也が、「レンタル彼女」（レンカノ）の超絶美女・水原千鶴に恋をしてしまう物語。彼女は同じ大学に通う地味な子で、ほかの人に正体がバレるわけにはいかない千鶴と恋心を抑えられない和也が、時に怒られ、助け合いながら、家族や友達、元カノも巻き込んでいく“レンタル”ラブコメディー。
累計発行部数は1500万部を突破しており、アニメ第1期が2020年、第2期が2022年、第3期が2023年、第4期が2025年に放送され、2022年には実写ドラマ化された。第5期が2026年4月〜6月に放送された。
【画像】大胆ボディ強調！露出多めな千鶴 公開された『かのかり』場面カット
イラストは和也、千鶴、みにがグラスを片手に乾杯する、お祝いムード溢れる一枚に仕上がっている。
同作は、2017年7月より『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中で、都内在住のダメダメ大学生の主人公・木ノ下和也が、「レンタル彼女」（レンカノ）の超絶美女・水原千鶴に恋をしてしまう物語。彼女は同じ大学に通う地味な子で、ほかの人に正体がバレるわけにはいかない千鶴と恋心を抑えられない和也が、時に怒られ、助け合いながら、家族や友達、元カノも巻き込んでいく“レンタル”ラブコメディー。
累計発行部数は1500万部を突破しており、アニメ第1期が2020年、第2期が2022年、第3期が2023年、第4期が2025年に放送され、2022年には実写ドラマ化された。第5期が2026年4月〜6月に放送された。
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