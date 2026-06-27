日経225先物：27日2時＝350円高、6万9960円
27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比350円高の6万9960円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては599.12円高。出来高は1万3735枚となっている。
TOPIX先物期近は4000.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69960 +350 13735
日経225mini 69960 +345 243055
TOPIX先物 4000.5 +19.5 12324
JPX日経400先物 36330 +210 504
グロース指数先物 678 +10 573
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4000.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69960 +350 13735
日経225mini 69960 +345 243055
TOPIX先物 4000.5 +19.5 12324
JPX日経400先物 36330 +210 504
グロース指数先物 678 +10 573
東証REIT指数先物 売買不成立
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