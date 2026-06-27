　27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比350円高の6万9960円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては599.12円高。出来高は1万3735枚となっている。

　TOPIX先物期近は4000.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.14ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69960　　　　　+350　　　 13735
日経225mini 　　　　　　 69960　　　　　+345　　　243055
TOPIX先物 　　　　　　　4000.5　　　　 +19.5　　　 12324
JPX日経400先物　　　　　 36330　　　　　+210　　　　 504
グロース指数先物　　　　　 678　　　　　 +10　　　　 573
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース