【ダラス（米テキサス州）＝林信登、木口慎太郎】「最高の景色」に向けて一歩前進――。

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ３戦目でスウェーデンと１―１で引き分け、決勝トーナメント進出を決めた。最多５回の優勝を誇るブラジルとの対戦に向け、チームとサポーターの士気は早くも高まっている。

日本の１次リーグ最終戦が行われた米ダラススタジアムには約７万人の観客が詰めかけた。１―１で迎えた終盤、スウェーデンが攻勢を強める展開にスタジアムの６割以上を占めた日本サポーターは固唾（かたず）をのんで見守った。

同点のまま試合は終了し、無敗での１次リーグ突破が決まると、多くのサポーターが歓喜に沸いた。夫婦で観戦した静岡市の会社員（５５）は「終盤のピンチは祈るように見ていた。決勝トーナメントに進めて安心した」とホッとした表情を浮かべた。

次戦の相手はサッカー王国ブラジル。何度もＷ杯を現地観戦してきた横浜市の会社役員（５９）は「けが人がいる中、どの選手が出場しても浮足立つことなく活躍出来るのが今の代表の強み。ドイツ大会で敗れた雪辱を果たしてほしい」と願った。

日本では試合開始が午前８時だったため、時差勤務する社員が参加できるパブリックビューイングを開催した企業も。クレジットカード大手クレディセゾンでは、本社がある東京・東池袋のサンシャイン６０で社員約１２０人が代表のユニホームに身を包んで声をからした。社員（３１）は「普段は午前９時に勤務が始まるが、時差勤務にした。１０時から会議が８個入っているけど、頑張れます」と笑顔だった。

本紙が号外発行

読売新聞は２６日、サッカー・ワールドカップで、日本代表が決勝トーナメント進出を決めたことを伝える号外約４８万部を発行し、東京や大阪などで配布した。