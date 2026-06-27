１次リーグ（Ｌ）Ｆ組２位で３大会連続で決勝トーナメント進出を決めた日本は２９日（日本時間３０日）、史上最多５度の優勝を誇る「王国」ブラジルと米ヒューストンで対戦する。かつてブラジル代表で活躍し、日本でもＪリーグの鹿島でプレーして日本代表監督も務めた「神様」ジーコ氏が２６日、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の公式サイトで、関係の深い両チームについて語った。

愛着ある両チームの対戦についてジーコ氏は「ブラジルを応援するよ。結局のところ私はブラジル人だからね」と、母国を応援すると語った。一方で「だが、日本が勝ったら、それで構わない。分かっているのは、素晴らしい試合になるということ。日本は本物のサッカーをしているからね」と熱戦を期待した。

日本とブラジルがＷ杯の舞台で激突するのは、ジーコ氏が日本代表監督を務めた２００６年ドイツ大会１次Ｌ最終戦以来。その時はブラジルが４―１で勝っている。あれから２０年。日本サッカーは目覚ましい成長を続けており、ジーコ氏は「今の日本は競争レベルが上がっている。選手たちはヨーロッパに渡った。かつてのブラジルや南米の選手たちみたいにね。Ｗ杯メンバーの２６人中、２３人がヨーロッパでプレーしている。ブンデスリーガ、セリエＡ、プレミアリーグといったリーグでプレーしているんだ」と続けた。