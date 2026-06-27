台風情報をお伝えします。

台風7号は現在、奄美大島の北にあって、時速25キロで東北東に進んでいます。中心付近の最大瞬間風速は25メートルで26日夜より弱くなりました。現在、奄美と種子屋久に加え、鹿児島県本土の一部が風速15メートル以上の強風域に入っています。

このまま北上しますと、27日の午前6時前後に種子屋久の南東海上を進み、この頃が県本土に最も接近する時間帯となりそうです。台風はまもなく前線と一緒になりますが、台風の中心付近の雲は少なくなっています。

雨雲の様子です。台風の中心付近には活発な雨雲はありませんが、種子屋久や県本土付近にやや活発な雨雲がかかっています。

屋久島で時間雨量12.5ミリのやや強い雨が降っています。

風の状況です。この時間沖永良部で平均風速6mですが、喜界島では26日夜10時半に最大瞬間風速15.9メートルを観測しています。

今後の予想です。奄美地方では大雨の心配はなくなりました。

引き続き、最大瞬間風速30メートルの強風と最大5メートルの高波にご注意ください。

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