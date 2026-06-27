ドジャースの大谷が自身初の両リーグ最多得票となる334万1257票を獲得し、最終投票に進むことなく、ナ・リーグのDHで先発出場を決めた。

DH部門のファン投票選出は、エンゼルス時代からの自身の記録を更新する史上初の6年連続6度目。日本選手の両リーグ最多得票は、01〜03年に史上初の新人から3年連続最多だったイチロー（マリナーズ）以来、23年ぶり2人目となった。

今後は21年以来、5年ぶりの投打同時出場に注目が集まる。今季は投手でも8勝2敗、防御率1・58の好成績で、選手間投票やMLBによる推薦などで3年ぶりに投手でも選出される可能性は高い。

デーブ・ロバーツ監督は本紙取材に「球宴前の登板スケジュールがどうなるかを見ないといけない」と話しているが、中6日で回れば前半戦の残り登板は2度で、球宴には中5日で臨むことができる計算。一方で「投手は他にも良い選択肢がある」とも語り、大谷は左膝の炎症を抱えているため、本塁打競争の参加を含めて慎重な判断が求められそうだ。

≪最多得票除く上位2人で最終投票≫大リーグオールスター戦のファン投票は2段階で行われ、1次投票では各リーグの最多得票選手（ナ・大谷、ア・クレメント）の先発出場がまず決定した。この2選手を除いた部門の上位2人（外野手は6人）で最終投票が争われる。29日（日本時間30日）から7月2日（同3日）まで決選投票方式で争われ、7月4日（同5日）にFOX局の放送で他の控え選手や投手とともに発表される。