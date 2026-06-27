ナスダック、朝の下げから反発＝米国株前半 ナスダック、朝の下げから反発＝米国株前半

ナスダック、朝の下げから反発＝米国株前半



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅マイナス圏推移からプラスに転じた。朝は半導体株の売りが目立っており、ナスダックは１％以上下げていたが、こちらもプラスに転じるなど、下げが一服している。前日比は、ダウ工業株３０種平均が１９８．７７ドル高の５万２１１９．３９ドル、ナスダック総合指数が１２０．２３高の２万５４７８．８３。



マグニフィセントセブンはまちまち、このところの半導体などハードからソフトへというＩＴハイテク関連株での投資資金の流れの変化を受けてマイクロソフト＜MSFT＞が朝からしっかり。一方半導体のエヌビディア＜NVDA＞は軟調。その他はアップル＜AAPL＞、メタ＜META＞、テスラ＜TSLA＞＜META＞がしっかり。



半導体などIT関連では、時間外から大きく下げていたAMD＜AMD＞が一時より下げ幅を縮めるも軟調。マイクロン＜MU＞は反落。



オンセミコンダクター＜ON＞は大きく下げて、S＆P500銘柄での下落率一位。シナプティックス＜SYNA＞の買収が、従来のAIデータセンター建設に注力との方針からの転換を示唆しているとの思惑が売りにつながっている。



２７年初頭からのNASAのミッションに絡んでロケットラボ＜RKLB＞が堅調。



インフルエンザ予防ワクチンがらみでモデルナはS＆P５００銘柄での上昇率一位。製薬会社ではイーライリリー＜LLY＞もしっかり。



ダウ採用銘柄は総じてしっかりも、昨日上昇の産業機械キャタピラー＜CAT＞は反動安。金融株も弱く、特にゴールドマン＜GS＞は売りが目立つ。



アップル＜AAPL＞ 278.42（+3.27 +1.19%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 370.76（+17.93 +5.08%）

アマゾン＜AMZN＞ 232.22（+5.21 +2.30%）

アルファベットC＜GOOG＞ 340.69（-1.50 -0.44%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 342.91（-0.80 -0.23%）

テスラ＜TSLA＞ 387.25（+12.13 +3.23%）

メタ＜META＞ 555.90（+13.03 +2.40%）

エヌビディア＜NVDA＞ 195.09（-0.66 -0.33%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 516.50（-16.07 -3.02%）

イーライリリー＜LLY＞ 1195.11（+67.42 +5.98%）

オン・セミコンダクター＜ON＞ 93.90（-24.84 -20.92%）

Ｒｏｃｋｅｔ Ｌａｂ Ｃｏｒｐ＜RKLB＞ 85.93（+5.24 +6.49%）

シナプティクス＜SYNA＞ 126.29（+0.67 +0.53%）

モデルナ＜MRNA＞ 68.24（+8.49 +14.20%）

マイクロン・テクノロジー＜MU＞ 1175.03（-38.53 -3.17%）

ゴールドマン＜GS＞ 1033.50（-31.59 -2.97%）

キャタピラー＜CAT＞ 1014.36（-42.65 -4.03%）



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