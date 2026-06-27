ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は１７３ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間12:00）（日本時間01:00）
ダウ平均　　　52094.25（+173.63　+0.33%）
ナスダック　　　25416.05（+57.45　+0.23%）
CME日経平均先物　70110（大証終比：+500　+0.71%）

欧州株式26日GMT16:00
英FT100　 10508.02（-21.87　-0.21%）
独DAX　 24671.22（-323.61　-1.29%）
仏CAC40　 8384.87（-46.74　-0.55%）

米国債利回り
2年債　 　4.086（-0.037）
10年債　 　4.373（-0.020）
30年債　 　4.865（+0.004）
期待インフレ率　 　2.200（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.851（-0.006）
英　国　　4.731（+0.032）
カナダ　　3.394（+0.010）
豪　州　　4.718（-0.010）
日　本　　2.605（-0.019）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.07（-2.85　-3.96%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4109.40（+61.80　+1.53%）

ビットコイン（ドル）
60287.84（+924.30　+1.56%）
（円建・参考値）
974万6735円（+149432　+1.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ