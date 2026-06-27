ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１７３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１７３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間12:00）（日本時間01:00）
ダウ平均 52094.25（+173.63 +0.33%）
ナスダック 25416.05（+57.45 +0.23%）
CME日経平均先物 70110（大証終比：+500 +0.71%）
欧州株式26日GMT16:00
英FT100 10508.02（-21.87 -0.21%）
独DAX 24671.22（-323.61 -1.29%）
仏CAC40 8384.87（-46.74 -0.55%）
米国債利回り
2年債 4.086（-0.037）
10年債 4.373（-0.020）
30年債 4.865（+0.004）
期待インフレ率 2.200（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.394（+0.010）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.07（-2.85 -3.96%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4109.40（+61.80 +1.53%）
ビットコイン（ドル）
60287.84（+924.30 +1.56%）
（円建・参考値）
974万6735円（+149432 +1.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式26日（NY時間12:00）（日本時間01:00）
ダウ平均 52094.25（+173.63 +0.33%）
ナスダック 25416.05（+57.45 +0.23%）
CME日経平均先物 70110（大証終比：+500 +0.71%）
欧州株式26日GMT16:00
英FT100 10508.02（-21.87 -0.21%）
独DAX 24671.22（-323.61 -1.29%）
仏CAC40 8384.87（-46.74 -0.55%）
米国債利回り
2年債 4.086（-0.037）
10年債 4.373（-0.020）
30年債 4.865（+0.004）
期待インフレ率 2.200（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.394（+0.010）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.07（-2.85 -3.96%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4109.40（+61.80 +1.53%）
ビットコイン（ドル）
60287.84（+924.30 +1.56%）
（円建・参考値）
974万6735円（+149432 +1.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ