プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「手作りの味にこだわったカレー 簡単レシピ by杉本 亜希子さん」 「サツマイモの塩きんぴら」 「ミョウガとキュウリの酢の物」 の全3品。
今日はカレーが食べたいな〜と思う時にどうぞ♪副菜は素材の味を生かしたシンプルな2品です。

【主食】手作りの味にこだわったカレー 簡単レシピ by杉本 亜希子さん


©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：1099Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

合いびき肉  250g
玉ネギ  1個
ジャガイモ  2個
ニンジン  1/2本 ニンニク  (みじん切り)1片分
ショウガ  (みじん切り)1片分
クミンシード  小さじ1
水  600ml
赤ワイン  50ml
カレールウ  120g
サラダ油  大さじ1.5
ご飯  (炊きたて)茶碗2~3杯分

【下準備】

玉ネギは縦薄切りにする。ジャガイモ、ニンジンは皮をむき、2cm角に切る。カレールウはザク切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油大さじ1を弱火で熱し、ニンニク、ショウガ、クミンシードを炒める。香りがたってきたら、玉ネギを加えて炒め、しんなりしてきたらジャガイモ、ニンジンを加え、さらに炒め合わせ、煮込み鍋に入れる。

©Eレシピ


2. (1)のフライパンに残りのサラダ油をたし、合いびき肉を塊のまま入れ、焼き色がつくまでそのまま焼く。ひっくり返してさらに焼き色をつけ、大きくザックリくずす(完全に火が通っていなくてOKです)。

©Eレシピ


3. (2)に赤ワインを加えてひと煮たちさせ、煮込み鍋に入れる。空いたフライパンに水を入れて煮たたせ、煮込み鍋に加え、さらにカレールウも入れる。

©Eレシピ


4. 弱めの中火にし、焦げないように時々混ぜながら約15〜20分煮込む。器にご飯をよそい、カレーをかける。

©Eレシピ



【副菜】サツマイモの塩きんぴら
味付けは塩麹でシンプルに。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

サツマイモ  1/2~1本 塩麹  小さじ1~1.5
白ゴマ  小さじ1~2
サラダ油  小さじ2

【下準備】

サツマイモは皮ごときれいに水洗いし、端を切り落として幅5mmの棒状に切る。分量外の塩水に5〜6分放ち、水気を拭き取る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油、サツマイモを入れて中火にかけ、焼き色がつく位まで炒める。

©Eレシピ


2. 塩麹を加えてサッと炒め合わせ、白ゴマを加えて全体にからめ、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】ミョウガとキュウリの酢の物
ミョウガの豊かな香りが広がります。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：31Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ミョウガ  2本 キュウリ  1/2~1本   塩  少々
作り置き甘酢  大さじ2

【下準備】

ミョウガは縦半分に切ってさらに斜め薄切りにし、塩を入れた熱湯でサッとゆで、作り置き甘酢に漬ける。キュウリは端を切り落とし、厚さ2〜3mmの輪切りにし、塩をからめる。しんなりしたら、水気を絞る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 甘酢に漬けたミョウガとキュウリを和え、器に盛る。

©Eレシピ