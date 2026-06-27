【今日の献立】2026年6月27日(土)「手作りの味にこだわったカレー 簡単レシピ by杉本 亜希子さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「手作りの味にこだわったカレー 簡単レシピ by杉本 亜希子さん」 「サツマイモの塩きんぴら」 「ミョウガとキュウリの酢の物」 の全3品。
今日はカレーが食べたいな〜と思う時にどうぞ♪副菜は素材の味を生かしたシンプルな2品です。
【主食】手作りの味にこだわったカレー 簡単レシピ by杉本 亜希子さん
調理時間：30分
カロリー：1099Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
玉ネギ 1個
ジャガイモ 2個
ニンジン 1/2本 ニンニク (みじん切り)1片分
ショウガ (みじん切り)1片分
クミンシード 小さじ1
水 600ml
赤ワイン 50ml
カレールウ 120g
サラダ油 大さじ1.5
ご飯 (炊きたて)茶碗2~3杯分
2. (1)のフライパンに残りのサラダ油をたし、合いびき肉を塊のまま入れ、焼き色がつくまでそのまま焼く。ひっくり返してさらに焼き色をつけ、大きくザックリくずす(完全に火が通っていなくてOKです)。
3. (2)に赤ワインを加えてひと煮たちさせ、煮込み鍋に入れる。空いたフライパンに水を入れて煮たたせ、煮込み鍋に加え、さらにカレールウも入れる。
4. 弱めの中火にし、焦げないように時々混ぜながら約15〜20分煮込む。器にご飯をよそい、カレーをかける。
【副菜】サツマイモの塩きんぴら
味付けは塩麹でシンプルに。
調理時間：10分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
白ゴマ 小さじ1~2
サラダ油 小さじ2
2. 塩麹を加えてサッと炒め合わせ、白ゴマを加えて全体にからめ、器に盛る。
【副菜】ミョウガとキュウリの酢の物
ミョウガの豊かな香りが広がります。
調理時間：10分
カロリー：31Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
作り置き甘酢 大さじ2
今日はカレーが食べたいな〜と思う時にどうぞ♪副菜は素材の味を生かしたシンプルな2品です。
【主食】手作りの味にこだわったカレー 簡単レシピ by杉本 亜希子さん
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：1099Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）合いびき肉 250g
玉ネギ 1個
ジャガイモ 2個
ニンジン 1/2本 ニンニク (みじん切り)1片分
ショウガ (みじん切り)1片分
クミンシード 小さじ1
水 600ml
赤ワイン 50ml
カレールウ 120g
サラダ油 大さじ1.5
ご飯 (炊きたて)茶碗2~3杯分
【下準備】玉ネギは縦薄切りにする。ジャガイモ、ニンジンは皮をむき、2cm角に切る。カレールウはザク切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油大さじ1を弱火で熱し、ニンニク、ショウガ、クミンシードを炒める。香りがたってきたら、玉ネギを加えて炒め、しんなりしてきたらジャガイモ、ニンジンを加え、さらに炒め合わせ、煮込み鍋に入れる。
©Eレシピ
2. (1)のフライパンに残りのサラダ油をたし、合いびき肉を塊のまま入れ、焼き色がつくまでそのまま焼く。ひっくり返してさらに焼き色をつけ、大きくザックリくずす(完全に火が通っていなくてOKです)。
©Eレシピ
3. (2)に赤ワインを加えてひと煮たちさせ、煮込み鍋に入れる。空いたフライパンに水を入れて煮たたせ、煮込み鍋に加え、さらにカレールウも入れる。
©Eレシピ
4. 弱めの中火にし、焦げないように時々混ぜながら約15〜20分煮込む。器にご飯をよそい、カレーをかける。
©Eレシピ
【副菜】サツマイモの塩きんぴら
味付けは塩麹でシンプルに。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）サツマイモ 1/2~1本 塩麹 小さじ1~1.5
白ゴマ 小さじ1~2
サラダ油 小さじ2
【下準備】サツマイモは皮ごときれいに水洗いし、端を切り落として幅5mmの棒状に切る。分量外の塩水に5〜6分放ち、水気を拭き取る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油、サツマイモを入れて中火にかけ、焼き色がつく位まで炒める。
©Eレシピ
2. 塩麹を加えてサッと炒め合わせ、白ゴマを加えて全体にからめ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ミョウガとキュウリの酢の物
ミョウガの豊かな香りが広がります。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：31Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ミョウガ 2本 キュウリ 1/2~1本 塩 少々
作り置き甘酢 大さじ2
【下準備】ミョウガは縦半分に切ってさらに斜め薄切りにし、塩を入れた熱湯でサッとゆで、作り置き甘酢に漬ける。キュウリは端を切り落とし、厚さ2〜3mmの輪切りにし、塩をからめる。しんなりしたら、水気を絞る。
©Eレシピ
【作り方】1. 甘酢に漬けたミョウガとキュウリを和え、器に盛る。
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