『終末のワルキューレ』第4期の制作決定でPV公開「ガチの剣術バトル、そしてジャック戦以来の知略バトル…」
アニメ『終末のワルキューレ』第4期が制作されることが決定した。あわせてスペシャル特報PV、第4期の描き下ろしイラストなどが解禁された。
【動画】公開された『終末のワルキューレ』第4期PV
同作は通称「ラグナロク」と呼ばれる、全世界の神代表vs人類代表による人類存亡をかけた一対一の13番勝負が繰り広げられる物語。人類は神を超え、終末を阻止できるのか？神と人間の真剣勝負を描いている。
原作は「月刊コミックゼノン」で連載中、累計発行部数1800万部突破の大人気漫画で、「このマンガがすごい！2019」オトコ編、「全国書店員が選んだおすすめコミック2019」「第2回マンガ新聞大賞」など、数々の漫画賞に入賞する話題作。
■梅村真也（原作）コメント
ついに4期！ アニメのスタッフさんたち、声優さんたちの尽力、そして世界中で応援して下さっている多くの視聴者のみなさまのお陰です。本当にありがとうございます！4期では第10回戦と第11回戦がメインになると思いますが…ガチの剣術バトル、そしてジャック戦以来の知略バトルと、どちらもアニメならではの表現を楽しめる闘いなので、見られる日をワクワク、心待ちにしております!!
■フクイタクミ（構成）コメント
『まさか』…？否、否、否…ッ！『やはり』来たッ！アニメ終ワル第４期ッ！！世界中のファンの皆様と同じく必ず来ると僕も信じておりました！焦がれるほど熱い闘いをまばゆいほど熱い魂の輝きを全てにおいて熱く、熱く、熱くなることを期待していますッッ！！
■アジチカ（作画）コメント
どわーーーー！！アニメ4期ですって皆さん！！！次の戦いのあの剣劇がアニメで見れてしまう！銃撃戦だってある！ドロドロの愛もあるしなんか陰謀も渦巻いてる！そんな終末のワルキューレの新たな局面をアニメで見れるとは…！！！本当に携わってくださってる皆さん！見てくださってる皆さん応援してくださってる皆さんありがとうございます！！すごく楽しみです！！！よろしくお願いいたしす！！
【動画】公開された『終末のワルキューレ』第4期PV
同作は通称「ラグナロク」と呼ばれる、全世界の神代表vs人類代表による人類存亡をかけた一対一の13番勝負が繰り広げられる物語。人類は神を超え、終末を阻止できるのか？神と人間の真剣勝負を描いている。
原作は「月刊コミックゼノン」で連載中、累計発行部数1800万部突破の大人気漫画で、「このマンガがすごい！2019」オトコ編、「全国書店員が選んだおすすめコミック2019」「第2回マンガ新聞大賞」など、数々の漫画賞に入賞する話題作。
ついに4期！ アニメのスタッフさんたち、声優さんたちの尽力、そして世界中で応援して下さっている多くの視聴者のみなさまのお陰です。本当にありがとうございます！4期では第10回戦と第11回戦がメインになると思いますが…ガチの剣術バトル、そしてジャック戦以来の知略バトルと、どちらもアニメならではの表現を楽しめる闘いなので、見られる日をワクワク、心待ちにしております!!
■フクイタクミ（構成）コメント
『まさか』…？否、否、否…ッ！『やはり』来たッ！アニメ終ワル第４期ッ！！世界中のファンの皆様と同じく必ず来ると僕も信じておりました！焦がれるほど熱い闘いをまばゆいほど熱い魂の輝きを全てにおいて熱く、熱く、熱くなることを期待していますッッ！！
■アジチカ（作画）コメント
どわーーーー！！アニメ4期ですって皆さん！！！次の戦いのあの剣劇がアニメで見れてしまう！銃撃戦だってある！ドロドロの愛もあるしなんか陰謀も渦巻いてる！そんな終末のワルキューレの新たな局面をアニメで見れるとは…！！！本当に携わってくださってる皆さん！見てくださってる皆さん応援してくださってる皆さんありがとうございます！！すごく楽しみです！！！よろしくお願いいたしす！！
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優