山梨県で震度6弱　木原官房長官 山梨県で5人、神奈川県で1人救急搬送　「虚偽情報の流布は謹んでほしい」

山梨県で最大震度6弱を観測した26日夜の地震について、木原官房長官は27日未明、記者会見し、山梨県で5人、神奈川県で1人が救急搬送されたと発表した。

また、木原長官は、「停電は、山梨県、埼玉県、茨城県などで、地震発生後に約2860戸生じている。山梨県山中湖村で、一部断水が発生している。ガス・通信障害は、現時点では被害は確認されていない」と述べた。

交通については、「高速道路は、4路線の一部区間で通行止めが発生。鉄道は、東海道新幹線で、上りは東京駅・豊橋駅間、下りは東京駅・名古屋駅間で運転の見合わせ。JR在来線・民鉄で2次事業者3路線で運転見合わせとの報告を受けている」と説明した。

また、「現時点で現地の自治体から自衛隊への災害派遣要請はないが、引き続き自治体からの要望に応じて適切に対応する」と述べた。

そして、「国民の皆様には、今後1週間程度は震度6弱程度の地震の発生に注意してください。特に今後2、3日程度は、規模の大きな地震が発生することが多い。揺れの強かった地域の皆様は、ラジオ、テレビ、インターネットなど自治体の避難情報に注意して行動していただくようお願いする」と呼びかけた。

さらに、「災害の際には、インターネット上で真偽不明の情報が流通することがある。避難行動や災害対応に影響が出る恐れもあるため、虚偽情報の流布は決して許されるものではなく、現に謹んでいただきたいとお願いする。政府としても、注意喚起やプラットフォーム事業者への対応要請を行った」と述べた。