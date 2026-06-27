アヌシー映画祭でワールド・プレミア！ スローネ『The Violinist』

記事ポイント スローネ参加作『The Violinist』のワールド・プレミアがアヌシー国際アニメーション映画祭で実施されました『The Violinist』は第二次世界大戦下のシンガポールおよびマレー半島を舞台にしたドラマです『The Violinist』では若きヴァイオリニストのカイとフェイが交わした約束が描かれます スローネ参加作『The Violinist』のワールド・プレミアがアヌシー国際アニメーション映画祭で実施されました『The Violinist』は第二次世界大戦下のシンガポールおよびマレー半島を舞台にしたドラマです『The Violinist』では若きヴァイオリニストのカイとフェイが交わした約束が描かれます

スローネは、製作・制作に参加したシンガポールのアニメーション作品『The Violinist』のワールド・プレミアが実施されたことを発表しました。

2026年6月23日に、フランスの「第50回アヌシー国際アニメーション映画祭」で上映された作品です。

スローネ『The Violinist』

タイトル：The Violinist監督：Ervin Han、Raul Garcia製作国：シンガポール、スペイン他ジャンル：ドラマ上映時間：114分ワールド・プレミア実施日：2026年6月23日映画祭：第50回アヌシー国際アニメーション映画祭場所：フランス

『The Violinist』は、第二次世界大戦下のシンガポールおよびマレー半島を舞台にしたアニメーション作品です。

二人の若きヴァイオリニスト、カイとフェイの運命を描きます。

音楽への情熱と未来への夢を共有していた二人が、戦争によって異なる時代と現実を生きる物語です。

アヌシー国際アニメーション映画祭でのワールド・プレミア

ワールド・プレミアは、世界最大級のアニメーション映画祭「第50回アヌシー国際アニメーション映画祭」で実施されました。

上映後の制作陣と当日の観衆が、フランスで行われた上映の場面を伝えています。

スローネが製作・制作に参加した作品として、映画祭で披露されました。

カイとフェイに残り続ける約束

カイとフェイの胸には、歳月と距離が隔てても残り続ける一つの約束があります。

それは、いつか再び出会い、二人でヴァイオリンのソナタを奏でるという約束です。

戦争が人生を分断するなかで、音楽への情熱と未来への夢が物語の軸です。

戦時下で隔てられるカイとフェイの関係を通して、音楽への思いと再会の約束がどのように物語を支えているかをたどれる作品です。

アヌシー国際アニメーション映画祭で披露されたシンガポール発のアニメーションとして、制作陣が伝える歴史背景とドラマ性にも注目です。

スローネ『The Violinist』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『The Violinist』はどのような作品ですか？

A. 第二次世界大戦下のシンガポールおよびマレー半島を舞台に、二人の若きヴァイオリニスト、カイとフェイの運命を描くドラマです。

Q. ワールド・プレミアはいつ実施されましたか？

A. 2026年6月23日に、フランスの「第50回アヌシー国際アニメーション映画祭」で実施されました。

Q. 『The Violinist』の監督は誰ですか？

A. 監督はErvin Han、Raul Garciaです。

製作国はシンガポール、スペイン他、上映時間は114分です。

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