Aぇ! group、小島健プロデュースで岩手を満喫するもまさかの事態発生 『あっちこっちAぇ!』第4弾配信決定
4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組『あっちこっちAぇ!』（ABCテレビ、毎週土曜 深0：30）のTELASAオリジナルコンテンツ『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間 〜もっとAぇ!旅いきますねん〜』（全3回）が、きょう27日から3週にわたり、地上波放送終了後に独占配信される。
【番組カット】古着屋で小島健をコーディネートする末澤誠也＆正門良規&佐野晶哉
同番組は、Aぇ! groupが全国各地を巡り、手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”『あっちこっちAぇ!』のTELASAオリジナルコンテンツ第4弾。今回は、岩手を旅する。
旅をプロデュースするのは小島健。1つ目のプランは「本場岩手県で【わんこそば】を食べる」。100杯を目指して、全員で「わんこそば大食い」に挑戦する。スタートとともに食べ進める4人だが、次第に全員の顔から余裕がなくなっていき…そしてフタが閉まれば終わりのところ、なぜか終わりにできない事態も発生。果たして4人の結果はいかに。
その後はドライブタイム。オープンカーに乗り込み、ゆるトークを繰り広げながら次の目的地へ。運転するのはもちろん、あのメンバー。そして到着したのは、とある古着屋。プラン2つ目のテーマは「伝説の古着屋の元店員が手がけるお店で古着ディグ」。ここでは、小島に似合う服を3人でコーディネートする。気に入ったものは自腹購入するという小島だが、正門良規、末澤誠也、佐野晶哉が選ぶコーディネートは、購入するのか。
第2回ではバッティングやダーツを楽しむなど、プライベート感満載の小島プロデュースの岩手旅が続く。そして最終回となる第3回では、元々キャンプが趣味という小島の念願がかない、キャンプ場へ。正門＆小島はご飯づくり、末澤＆佐野は焚き火担当に分かれて準備。早々に火をつけて暇を持て余した末澤＆佐野は、架空のキャンプ番組『佐野ちゃん末ちゃんの のんびりキャンプ』をスタートさせる（!?）。
食後には焚き火を囲んで、2周年を迎えた今の心境など、絆の強さを確かめながら4人で語り尽くす。そして最後には、小島の27歳の誕生日に合わせたサプライズも。今回の旅をプロデュースした小島の反応は必見だ。
【番組カット】古着屋で小島健をコーディネートする末澤誠也＆正門良規&佐野晶哉
同番組は、Aぇ! groupが全国各地を巡り、手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”『あっちこっちAぇ!』のTELASAオリジナルコンテンツ第4弾。今回は、岩手を旅する。
その後はドライブタイム。オープンカーに乗り込み、ゆるトークを繰り広げながら次の目的地へ。運転するのはもちろん、あのメンバー。そして到着したのは、とある古着屋。プラン2つ目のテーマは「伝説の古着屋の元店員が手がけるお店で古着ディグ」。ここでは、小島に似合う服を3人でコーディネートする。気に入ったものは自腹購入するという小島だが、正門良規、末澤誠也、佐野晶哉が選ぶコーディネートは、購入するのか。
第2回ではバッティングやダーツを楽しむなど、プライベート感満載の小島プロデュースの岩手旅が続く。そして最終回となる第3回では、元々キャンプが趣味という小島の念願がかない、キャンプ場へ。正門＆小島はご飯づくり、末澤＆佐野は焚き火担当に分かれて準備。早々に火をつけて暇を持て余した末澤＆佐野は、架空のキャンプ番組『佐野ちゃん末ちゃんの のんびりキャンプ』をスタートさせる（!?）。
食後には焚き火を囲んで、2周年を迎えた今の心境など、絆の強さを確かめながら4人で語り尽くす。そして最後には、小島の27歳の誕生日に合わせたサプライズも。今回の旅をプロデュースした小島の反応は必見だ。