2026W杯の盛り上がりはスーパーボウル級？ トランプ大統領も大満足「サッカーはアメリカの主要スポーツではないと言われてきたが……」
開幕前はチケットが高額だったことからスタジアムが埋まるのか、アメリカでサッカーは盛り上がるのかなど不安要素もあったが、2026W杯はここまで大盛り上がりだ。
この盛り上がりにアメリカのドナルド・トランプ大統領も満足しているようで、ここまでの空気をアメフトのスーパーボウルと重ねている。
「ここ数週間にわたり、アメリカでは誇りを持って2026W杯を開催してきた。そしてかつてないほどの観客動員数、テレビ視聴率を記録している。こうなると誰が想像しただろうか。サッカーはアメリカの主要スポーツではないと言われてきたが、これが実際に起きていることだ」
ここまでトランプ大統領はW杯を観戦出来ていない。来月4日にはアメリカ独立記念日があり、今年は独立から250周年の節目でもある。それに向けて祝賀行事も予定されていて、今はそちらの準備に追われているようだ。
一部ではアメリカが準決勝に進出した場合はトランプ大統領も応援に駆けつけるとされているが、ホスト国のアメリカが準決勝まで進めば盛り上がりは相当なものになるだろう。