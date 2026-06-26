開幕前はチケットが高額だったことからスタジアムが埋まるのか、アメリカでサッカーは盛り上がるのかなど不安要素もあったが、2026W杯はここまで大盛り上がりだ。



この盛り上がりにアメリカのドナルド・トランプ大統領も満足しているようで、ここまでの空気をアメフトのスーパーボウルと重ねている。



「ここ数週間にわたり、アメリカでは誇りを持って2026W杯を開催してきた。そしてかつてないほどの観客動員数、テレビ視聴率を記録している。こうなると誰が想像しただろうか。サッカーはアメリカの主要スポーツではないと言われてきたが、これが実際に起きていることだ」





「そして友人であるFIFA会長のジャンニ・インファンティーノにお祝いを申し上げる。彼は一緒に仕事をするうえで素晴らしい人物だ。彼もとてもハッピーに見えるし、全てが記録的で毎日がスーパーボウルのようだ」（『USA Today』より）。ここまでトランプ大統領はW杯を観戦出来ていない。来月4日にはアメリカ独立記念日があり、今年は独立から250周年の節目でもある。それに向けて祝賀行事も予定されていて、今はそちらの準備に追われているようだ。一部ではアメリカが準決勝に進出した場合はトランプ大統領も応援に駆けつけるとされているが、ホスト国のアメリカが準決勝まで進めば盛り上がりは相当なものになるだろう。