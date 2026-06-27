Ａｍａｚｏｎプライムビデオの人気恋愛リアリティー番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４でバチェロレッテを務めたモデルでインフルエンサーの平松里菜が２６日に自身のインスタグラムを更新し、同番組でカップルとなった相手と破局したことを報告した。過去４人のバチェロレッテのうち３人が番組で結ばれたが、その後全員が破局している。

同番組は「バチェラー・ジャパン」の「男女逆転版」。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く…という内容。平松はシリーズ史上最年少の２６歳でバチェロレッテを務め、今年５月から配信された。

平松は７歳から２０歳までシンガポール、米ニューヨーク、英国で過ごしたトリリンガル美女。１４人の男性参加者の中からゴルフ事業経営でタレント・モデルとしても活動する山崎至を選び、交際をスタートさせた。

しかし平松は２６日に自身のインスタグラムで「ご報告」と題し「『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン４をご覧いただいた皆さまへ 旅で結ばれた山崎至さんと、別々の道を歩むことになりました」と別れたことを伝えた。山崎について「彼はどんな時も相手の気持ちを大切にできる人で、人の悪いところを口にせず、私の未熟な部分やわがままなところも受け止めてくれる優しさに、何度も支えられてきました」と感謝。しかし「旅が終わってから半年以上、お互いを大切に思いながら関係を築いてきましたが、日常を過ごしていく中で、価値観や性格の違いと向き合う機会も増え、たくさん話し合いを重ねた結果、この決断をしました。決して悪い終わり方だったわけではなく、感謝と尊重の気持ちを持ったまま、それぞれの道を進むことを選びました」と経緯を明かした。

一方で「もしもう一度あの旅をやり直せたとしても、私は変わらず彼を選びます。それくらい、この出会いも私がした決断も、一緒に過ごした時間も彼と本気で恋愛できたことも、全てが私にとって大切で意味のあるものでした」と感謝もつづる。「これからはそれぞれの道を歩んでいきますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。

山崎も自身のインスタグラムで破局を発表。これまでを振り返り「旅の中ではお互いの性格や考え方など価値観の違いがあることを共有していました。実際に旅から帰ってきて一緒に過ごしていく中で、その違いからぶつかることもありましたが、その度に話し合い、寄り添い合ってきました。約半年以上お付き合いをして、本気で将来を考えて向き合った結果、それぞれの道を進むことを決断しました」と回顧。

そして「彼女は、いつも僕の内面と真剣に向き合ってくれて、良いことは良い、違うと思ったことはきちんと違うと伝えてくれていました。自分の軸をしっかり持ち、周りに流されることなく生きる姿は、本当に尊敬しています。そんな彼女からたくさんのことを学び、成長するきっかけをもらえて、心から感謝しています。彼女と出会えて、彼女のことを本気で好きになったこの旅も、旅から帰ってきてお互いを大切に思いながら過ごした時間も、僕にとって本当に幸せな時間でした」と平松への思いを記し「これからそれぞれの道を歩むことになっても、お互いのことを尊重し、応援しようと２人で話し合いました」という。「あの旅の中で自分の気持ちに素直に、嘘偽りなく自分をさらけ出したこと、本気で恋愛をしたこと、全く後悔はありません」と胸を張った。

過去４シーズンの「バチェロレッテ・ジャパン」のうち、初代バチェロレッテの福田萌子は選ばないという決断だったが、その後の３人は番組でカップルが成立し、破局している。２代目バチェロレッテの元タレントで実業家の尾崎美紀さんは、プロバスケットボール選手の佐藤マクファーレン優樹と約半年の交際を経て別れを決断。３代目バチェロレッテの元官僚・武井亜樹さんは内科医・実業家の坂口隆志さんと結ばれたが、本編完結後の配信で破局したことを伝えた。