ラリンの限定コレクションが登場！夏を彩る香りで特別なひとときを

ライフスタイルブランド「ラリン」から、2026年夏限定の新コレクションが登場します。太陽のように輝くエネルギッシュな香りの「TANGERINE GOLD（タンジェリン ゴールド）」と、南国の夜を思わせる穏やかな香りの「COCONUT SHORES（ココナッツ ショア）」の2種類を展開。ボディケアアイテムからホームフレグランスまで幅広くラインアップし、夏の日常をより特別な時間へと導いてくれます♡

夏を彩る2つの限定フレグランス

今回の限定コレクションは、「動」と「静」をテーマにした2つの香りが魅力です。

「TANGERINE GOLD（タンジェリン ゴールド）」は、タンジェリンやブラッドオレンジが弾けるように香るエネルギッシュなフレグランス。

アップルブロッサムの華やかさと、オレンジブロッサムやウッディムスクの上品な余韻が続きます。

一方、「COCONUT SHORES（ココナッツ ショア）」は、パイナップルジュースやピーチの甘さから始まり、ココナッツウォーターやバニラが優しく包み込むリラックス感あふれる香り。

まるで南国のビーチリゾートにいるような気分を楽しめます。

ラルチザン パフューマーの限定コフレが登場♡夏の海辺を描く特別な香り

タンジェリン ゴールド全アイテム紹介

エナジッシュな夏を演出する「タンジェリン ゴールド」シリーズは全6アイテムを展開します。

TANGERINE GOLD ボディミスト（60ml）

価格：2,640円（税込）

肌にうるおいを与えながら、ジューシーなシトラスの香りを楽しめるボディミスト。

TANGERINE GOLD ボディクリーム（60ml）

価格：2,530円（税込）

アロエベラ¹（保湿成分）やカレンデュラ²（整肌成分）を配合し、軽やかなうるおいで肌を整えます。

TANGERINE GOLD ハンドクリーム（60ml）

価格：2,530円（税込）

シアバター*、ホホバオイル*（ともに保湿成分）配合で、手肌をしっとり保湿。

TANGERINE GOLD クラシックディフューザー（100ml）

価格：4,730円（税込）

空間いっぱいにシトラスの香りを広げるホームフレグランス。

TANGERINE GOLD ミニディフューザー（40ml）

価格：2,090円（税込）

デスクやベッドサイドにも置きやすいコンパクトサイズ。

TANGERINE GOLD キャンドル（198g）

価格：4,400円（税込）

タンジェリンの香りとともに心地よいリラックスタイムを演出します。

ココナッツ ショアで叶える癒やし時間

チルな夏時間を提案する「ココナッツ ショア」シリーズは3アイテムを展開。

COCONUT SHORES ハンドクリーム（30ml）

価格：2,090円（税込）

シアバター*、ホホバオイル*（保湿成分）配合で手肌をなめらかに整えます。

COCONUT SHORES クラシックディフューザー（200ml）

価格：5,500円（税込）

ココナッツの優しい香りが広がり、リラックスできる空間を演出。

COCONUT SHORES キャンドル（150g）

価格：4,400円（税込）

揺らめく炎とともに、南国リゾートのような穏やかな時間を楽しめます。

また、ラリンスタッフおすすめのレイヤード方法として、「TANGERINE GOLD ボディミスト」をまとった後に「COCONUT SHORES ハンドクリーム」を重ねる使い方も提案。

シトラスの爽やかさとココナッツの甘さが重なり、大人の夏にぴったりな香りを楽しめます♪

ラリンの限定コレクションで夏をもっと特別に

ラリンの限定コレクションは、その日の気分やシーンに合わせて「エナジー」と「チル」の香りを選べるのが魅力です。

持ち歩きやすいボディケアアイテムから、お部屋を彩るホームフレグランスまで揃うので、自分へのご褒美はもちろん夏のギフトにもおすすめ。

2026年7月24日（金）の発売に向けて、ぜひお気に入りの香りを見つけてみてください♡