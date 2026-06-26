東京駅限定のブリュレスイーツ専門店「ブリュレメリゼ」から、夏限定の『メリゼギフト＜サマー＞』が登場します。ブランドを代表する人気スイーツに加え、この時期だけ味わえる季節限定フレーバーも楽しめる特別なサマーボックスです。爽やかなデザインのパッケージとともに、ブリュレならではの香ばしさと贅沢な味わいを堪能できるため、帰省土産や大切な方へのギフトにもぴったりです♡

夏限定デザインの特別なサマーボックス

2026年7月1日（水）から8月末頃まで販売される『メリゼギフト＜サマー＞』は、フランスの夏を象徴するラベンダー柄とターコイズブルーを組み合わせた、爽やかな限定デザインのボックスが魅力です。

価格は1,944円（税込）。内容は「ブリュレクリームタルト」3個、「ブリュレクリームタルト ピスタチオ」2個、「ブリュレミルフィーユ」2個の計7個入りです。

販売はBRULEE MERIZE 東京ギフトパレット店限定。夏らしい華やかな装いで登場するため、東京みやげとしてはもちろん、夏のご挨拶や手土産にもおすすめです。

ブリュレメリゼのサマーボックス登場！夏限定スイーツを贅沢に詰め合わせ

人気のブリュレスイーツ3種を食べ比べ

サマーボックスには、ブランドこだわりのブリュレスイーツ3種類が詰め合われています。

まず代表作の『ブリュレクリームタルト』は、マダガスカル産バニラとラムが香る濃厚なカスタード風味のクリームを使用。

サクッと焼き上げたココットタルトに流し込み、表面を直火で香ばしくブリュレしています。中に忍ばせたほろ苦いキャラメルソースが味わいのアクセントです。

続いて季節限定の『ブリュレクリームタルト ピスタチオ』。イタリア産ピスタチオペーストをたっぷり使用したなめらかなクリームに、香ばしいブリュレの風味が重なります。

ローストピスタチオの豊かな香りとキャラメルソースのほろ苦さが絶妙に調和した一品です。

そして『ブリュレミルフィーユ』は、表面をブリュレ仕立てに焼き上げたサクサク食感のパイが特徴。

ラムバニラの芳醇な香りと、カスタード風味のショコラクリームのコクが重なり、上品な味わいを楽しめます。

東京駅で人気を集める話題のブランド

ブリュレメリゼは、“ブリュレ”というひと手間でお菓子をさらに美味しくするという発想から誕生したブランドです。

中でも『ブリュレクリームタルト』は累計200万個販売を記録し、東京駅「東京ギフトパレット」の上半期人気商品ランキングで2年連続1位を獲得するなど、多くのファンに愛されています。

今回のサマーボックスでは、そんな人気ブランドの魅力を一度に味わえるのも大きなポイントです。

※東京駅「東京ギフトパレット」2025年上半期人気商品ランキング〈※東京ステーション開発調べ ※2025年1月～6月の売上実績をもとにランキングを作成 ※東京ステーション開発POSデータから算出 ※通年販売商品を対象 ※1ブランド1商品を選出〉

夏だけの贅沢な味わいを楽しんで

『メリゼギフト＜サマー＞』は、ブリュレメリゼの人気スイーツと季節限定フレーバーを一度に楽しめる特別な詰め合わせです。

香ばしく焼き上げたブリュレの魅力と、夏らしいピスタチオの風味を堪能できるこの時期だけの限定ボックスは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。

東京駅を訪れた際は、ぜひチェックしてみてくださいね♪