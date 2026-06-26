ルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」から、タイ発祥の人気スイーツブランド「Butterbear（バターベア）」との初コラボレーションコレクションが登場しました。ふわふわで愛らしいマスコットキャラクター“ノーン・ヌーイ”を主役に、ルームウェアから雑貨まで豊富なラインアップを展開。毎日にやさしく寄り添う、見ているだけで心がとろけるような特別なコレクションです♡

バターベアの魅力が詰まったルームウェア

今回のコレクションでは、アイコニックなバターベアモチーフとキャッチーなチェック柄を組み合わせた、遊び心あふれるアイテムが勢ぞろいしています。

「ニットプルオーバー」は8,580円、カラーはWHT・LPNK・MNTの3色展開。「ニットショートパンツ」は7,920円で、カラーはRED・LPNK・MNTです。

ショートパンツには取り外し可能なバターベアのぬいぐるみが付いており、コーディネートの主役になる可愛さです。

「ニットカーディガン」は14,080円、カラーはWHT・LPNK・MNT。ハートボタンや大きなジャガードデザインが目を引く、360度どこから見ても愛らしい一着です。

また、「開襟シャツ」と「カットロングパンツ」はともに8,910円。カラーはRED・BRW・LBLUを展開し、ギンガムチェックとフリル使いがガーリーな雰囲気を演出します。

さらに、「パーカー」は12,100円でIVR・GRY・PNKの3色展開。胸ポケットには大きな「B」のサガラ刺繍を施し、ポケットの中には取り外し可能なバターベアのぬいぐるみをセットしています。

「Tシャツ」は6,930円でOWHT・MNT・PNKの3色展開。接触冷感加工を施したレーヨン素材を使用しており、暑い季節も快適に過ごせます。

SNIDEL HOME×バターベア初コラボ♡癒やしあふれる限定ルームウェアが登場

お出かけやおうち時間を彩る雑貨アイテム

雑貨ラインも充実しているのが今回のコレクションの魅力です。

「スマホストラップ」は6,380円で、カラーはOWHT・MNT・LPNK。ポップなビーズとバターベアのぬいぐるみを組み合わせたデザインで、バッグチャームとしても使用できます。

「タンブラー」は8,580円、カラーはRED・BRW・LBLU。ストロー付きで、取り外し可能なレザー調スリーブとぬいぐるみ付きの特別仕様です。

「ルームシューズ」は7,920円、カラーはRED・LPNK・MNT。立体的なバターベアモチーフとハートデザインが目を引く、ふんわりとした履き心地のサンダルタイプです。

「ブランケット」は8,580円、カラーはWHT。柔らかな薄手ニットを使用し、取り外し可能なバターベアのぬいぐるみ付き。くつろぎ時間をより楽しく演出してくれます。

「ポーチ」は6,820円で、カラーはRED・PNK・MNT。ギンガムチェック生地とフリルを組み合わせた半月型デザインで、収納力にも優れています。

※全て税込価格

販売情報をチェック

本コレクションは、2026年6月26日（金）12:00よりSNIDEL HOMEオフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEにて公開・発売されています。

6月26日(金)より発売：全国直営店

6月26日(金)12:00（正午）：SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE／USAGI ONLINE／ZOZOTOWN／楽天

©Butterbear.

バターベアと過ごす癒やしのおうち時間♡

SNIDEL HOMEとバターベアの初コラボレーションは、ルームウェアから雑貨まで世界観たっぷりのラインアップが魅力。

取り外し可能なぬいぐるみや可愛らしいチェック柄など、思わず笑顔になる工夫が満載です。

自分へのご褒美にはもちろん、ギフトにもぴったりなアイテムばかりなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪