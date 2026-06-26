SNIDEL HOME×バターベア初コラボ♡癒やしあふれる限定ルームウェアが登場
ルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」から、タイ発祥の人気スイーツブランド「Butterbear（バターベア）」との初コラボレーションコレクションが登場しました。ふわふわで愛らしいマスコットキャラクター“ノーン・ヌーイ”を主役に、ルームウェアから雑貨まで豊富なラインアップを展開。毎日にやさしく寄り添う、見ているだけで心がとろけるような特別なコレクションです♡
バターベアの魅力が詰まったルームウェア
今回のコレクションでは、アイコニックなバターベアモチーフとキャッチーなチェック柄を組み合わせた、遊び心あふれるアイテムが勢ぞろいしています。
「ニットプルオーバー」は8,580円、カラーはWHT・LPNK・MNTの3色展開。「ニットショートパンツ」は7,920円で、カラーはRED・LPNK・MNTです。
ショートパンツには取り外し可能なバターベアのぬいぐるみが付いており、コーディネートの主役になる可愛さです。
「ニットカーディガン」は14,080円、カラーはWHT・LPNK・MNT。ハートボタンや大きなジャガードデザインが目を引く、360度どこから見ても愛らしい一着です。
また、「開襟シャツ」と「カットロングパンツ」はともに8,910円。カラーはRED・BRW・LBLUを展開し、ギンガムチェックとフリル使いがガーリーな雰囲気を演出します。
さらに、「パーカー」は12,100円でIVR・GRY・PNKの3色展開。胸ポケットには大きな「B」のサガラ刺繍を施し、ポケットの中には取り外し可能なバターベアのぬいぐるみをセットしています。
「Tシャツ」は6,930円でOWHT・MNT・PNKの3色展開。接触冷感加工を施したレーヨン素材を使用しており、暑い季節も快適に過ごせます。
SNIDEL HOME×バターベア初コラボ♡癒やしあふれる限定ルームウェアが登場
お出かけやおうち時間を彩る雑貨アイテム
雑貨ラインも充実しているのが今回のコレクションの魅力です。
「スマホストラップ」は6,380円で、カラーはOWHT・MNT・LPNK。ポップなビーズとバターベアのぬいぐるみを組み合わせたデザインで、バッグチャームとしても使用できます。
「タンブラー」は8,580円、カラーはRED・BRW・LBLU。ストロー付きで、取り外し可能なレザー調スリーブとぬいぐるみ付きの特別仕様です。
「ルームシューズ」は7,920円、カラーはRED・LPNK・MNT。立体的なバターベアモチーフとハートデザインが目を引く、ふんわりとした履き心地のサンダルタイプです。
「ブランケット」は8,580円、カラーはWHT。柔らかな薄手ニットを使用し、取り外し可能なバターベアのぬいぐるみ付き。くつろぎ時間をより楽しく演出してくれます。
「ポーチ」は6,820円で、カラーはRED・PNK・MNT。ギンガムチェック生地とフリルを組み合わせた半月型デザインで、収納力にも優れています。
※全て税込価格
販売情報をチェック
本コレクションは、2026年6月26日（金）12:00よりSNIDEL HOMEオフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEにて公開・発売されています。
6月26日(金)より発売：全国直営店
6月26日(金)12:00（正午）：SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE／USAGI ONLINE／ZOZOTOWN／楽天
©Butterbear.
バターベアと過ごす癒やしのおうち時間♡
SNIDEL HOMEとバターベアの初コラボレーションは、ルームウェアから雑貨まで世界観たっぷりのラインアップが魅力。
取り外し可能なぬいぐるみや可愛らしいチェック柄など、思わず笑顔になる工夫が満載です。
自分へのご褒美にはもちろん、ギフトにもぴったりなアイテムばかりなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪