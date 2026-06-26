フランス発のフレグランスメゾン「ラルチザン パフューマー」から、夏の美しい海岸線をテーマにした限定コフレ「コフレ ペイサージュ」が2026年7月3日（金）に特別限定発売されます。潮風が吹き抜けるブルターニュ地方と、太陽が降り注ぐ南仏プロヴァンスの風景を香りで表現した2つのオードパルファムをセット。まるでフランスを旅しているような気分を楽しめる、この夏だけの特別なコレクションです♡

フランスの海辺を描く限定コフレ

「コフレ ペイサージュ」は、50mLのオードパルファム2本がセットになった限定アイテムです。

価格は本体価格32,800円、税込価格36,080円。セット内容は「アン エール ド ブルターニュ オードパルファム 50mL」と「ソレイユ ド プロヴァンス オードパルファム 50mL」です。

海辺で過ごす夏のひとときをイメージした本コフレは、潮風の余韻と太陽の温もりを感じる香りのコントラストが魅力。

異なる個性を持つ2つのフレグランスが、自由で輝きに満ちたフランスの海岸風景へと誘います。

旅行やお出かけはもちろん、その日の気分に合わせて香りを使い分ける楽しみも味わえます。

ラルチザン パフューマーの限定コフレが登場♡夏の海辺を描く特別な香り

潮風を感じるアン エール ド ブルターニュ

「アン エール ド ブルターニュ」は、フランス北西部・ブルターニュ地方の野生味あふれる海岸風景から着想を得たオードパルファムです。

2017年に誕生し、調香師ジュリエット・カラグーゾグーが手掛けました。香調はフローラル ウォータリー。

ネロリエッセンスの透明感ある香りに、シーウィードアブソリュートが潮風のニュアンスをプラス。さらにグレイアンバーアコードが重なり、波しぶきが舞う海辺の空気感を表現しています。

爽やかさの中に奥行きを感じる香りは、暑い季節にも心地よく寄り添い、洗練された大人の印象を演出してくれます。

太陽の輝きを映すソレイユ ド プロヴァンス

「ソレイユ ド プロヴァンス」は、南フランス・コートダジュールに咲き誇るミモザへのオマージュとして誕生したフレグランスです。

2023年に発表され、調香師ダフネ・ブジェが手掛けました。香調はフローラル シトラス パウダリー。

トップにはレモンエッセンスの爽快感が広がり、続いてミモザアブソリュートのやわらかな花の香りが優しく包み込みます。

ラストにはベンゾインレジノイドが温かみのある余韻を添え、まるで南仏の太陽を浴びているかのような幸福感をもたらします。

華やかで明るい印象の香りは、気分を高めたい日や特別なお出かけにもぴったりです。

この夏だけの特別な香りを楽しんで

ラルチザン パフューマーの「コフレ ペイサージュ」は、ブルターニュの潮風とプロヴァンスの陽光という、フランスの美しい夏の情景を閉じ込めた限定コフレです。

異なる魅力を持つ2つの香りを楽しめるため、自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめ。香りとともに、心まで旅するような特別な夏時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪