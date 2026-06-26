平成リバイバルブームで再び注目を集める「ナルミヤキャラクターズ」から、この夏にぴったりな『シャーベット☆しゅわしゅわシリーズ』が登場します。ベリエちゃんやナカムラくんたちを、淡いシャーベットカラーとソーダフロートをイメージした爽やかなデザインで表現。推し活やぬい活をもっと楽しめるアイテムが勢ぞろいし、持ち歩くだけで気分が上がるコレクションとなっています♡

推し活がもっと楽しくなる新作アイテム

今回のシリーズでは、推し活に便利なアイテムが豊富にラインアップされています。

「アクスタケース」は全3種、各4,950円（税込）。ベリエちゃんとブルーベリエちゃんはソーダフロート風デザイン、ナカムラくんは宇宙船モチーフで登場します。

15cm×7cmサイズのアクリルスタンドが入るほか、約2cmのマチ付きで缶バッジやキーホルダーも収納可能です。

「ぴょこんとキャラクリップ」は全4種、各3,630円（税込）。淡いシャーベットカラーのぬいぐるみクリップで、髪やバッグ、ポーチに付けて楽しめます。

「ぴょこんとキャラカードケース」は全4種、各4,950円（税込）。キラキラと輝く合皮素材に立体的なキャラクターをあしらったデザインで、定期入れとしても活躍します。

※中に入っているカードはセットではありません

ナルミヤキャラクターズのシャーベットカラー新作♡推し活がもっと楽しくなる夏アイテム

ぬい活がはかどるキュートなラインアップ

「キラキラなりきりコスチューム」は全5種、各4,290円（税込）。シャーベットカラーとキラキラ素材を組み合わせた新作で、キャラクターをイメージしたビーズアクセサリー付きです。

【対応サイズ目安】

お顔の出る部分：よこ約6cm×たて約4.5cm

※ぬいぐるみはセットではありません

また、大好評だった「なりきりコスチューム」も全5種、各3,960円（税込）で再販売されます。

【対応サイズ目安】

お顔の出る部分：よこ約6cm×たて約4.5cm

※ぬいぐるみはセットではありません

「HAPPY ソーダフロートクリアポーチ」は全2種、各6,930円（税込）。さらに「Strawberry house ポーチ」全1種6,930円（税込）が再販売。お気に入りのぬいぐるみを可愛く持ち歩ける人気シリーズです。

※ぬいぐるみはセットではありません

ナカムラくんシリーズにも新作登場

ナカムラくんファン必見のアイテムも見逃せません。

「ナカムラくんの宇宙服」は全1種6,930円（税込）、「ナカムラくんの宇宙船（2人乗り）」は全1種7,150円（税込）で新登場。「ナカムラくんの宇宙船」は全1種6,930円（税込）で再販売されます。

クリア窓付きでぬいぐるみや小物を収納できる仕様となっており、宇宙服ポーチはお座りした状態でぬいぐるみを入れられるサイズ感。宇宙船は1人乗りと2人乗りの2タイプが揃います。

耳の黄色いハートや宇宙船底面の黄色い丸には蓄光素材を採用し、暗闇で光る遊び心も魅力です。

※ぬいぐるみはセットではありません

店舗発売日：2026年7月10日（金）

WEB発売日：2026年7月10日（金）10:00

公式通販サイト「NARUMIYA ONLINE」

※発売初日7/10（金）のご入店は、混雑緩和のため、店舗によって整理券配布やWEBでの事前予約制でのご案内となります。詳細は各店舗の公式HPをご確認ください。

シャーベットカラーの世界観にときめく♡

『シャーベット☆しゅわしゅわシリーズ』は、ナルミヤキャラクターズの可愛さと夏らしい爽やかな世界観をたっぷり楽しめるコレクションです。

推し活グッズからぬい活アイテムまで幅広く揃い、自分らしいアレンジが楽しめるのも魅力。

2026年7月10日（金）より店舗・オンラインで発売されるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪