PLAZA限定のAURAヘアクリップが登場♡遊び心あふれる別注コレクション

ヘアアクセサリーブランド「AURA（アウラ）」から、PLAZAとの別注ヘアクリップコレクションが2026年6月26日（金）より登場します。今回のために特別に制作されたアイテムは、AURAの人気デザインをPLAZA限定カラーでアレンジした全4種類。花やリボン、ウェーブなど遊び心あふれるモチーフが揃い、毎日のヘアアレンジをもっと楽しくしてくれるスペシャルなコレクションです♡

PLAZA限定カラーで楽しむ特別コレクション

今回発売される「PLAZA別注 AURAヘアクリップ」は、AURAらしい個性あふれるデザインに、PLAZAだけの限定カラーを組み合わせた特別なシリーズです。

いつものまとめ髪やハーフアップに取り入れるだけで、コーディネートのアクセントになる存在感が魅力。ファッション感覚で楽しめるデザインは、季節を問わず活躍してくれそうです。

販売は全国のPLAZA店舗（一部店舗を除く）とPLAZAオンラインストアにて実施。なお、お一人様各3点までの販売となっています。

個性が光る全4種類のラインアップ

カーリーリボンヘアクリップ



価格：3,520円（税込）

ウェーブ状のリボンモチーフが目を引く華やかなデザイン。ブラウン×ライトブルーのPLAZA限定カラーを採用し、繊細なストーンを散りばめることで上品なきらめきをプラスしています。

フェミニンなスタイルにもカジュアルな装いにも合わせやすいアイテムです。

ビッグフラワーヘアクリップ



価格：3,300円（税込）

AURA定番のフラワーモチーフを大胆に表現した人気デザイン。PLAZA別注では、ラメ入りのやわらかなピンクをベースに、グリーンをアクセントとして組み合わせた限定カラーで登場します。

優しい色合いが女性らしい印象を演出してくれます。

レオパードフラワーヘアクリップ



価格：3,300円（税込）

3つのフラワーモチーフが並んだ存在感抜群のヘアクリップ。レオパード柄にやわらかなバターイエローを合わせた限定カラーは、個性的でありながら取り入れやすいデザインに仕上がっています。

シンプルなヘアスタイルのアクセントにもおすすめです。

ウェーブモチーフヘアクリップ



価格：3,300円（税込）

くねくねとしたウェーブデザインが印象的なヘアクリップ。ライトブルーのマーブル調ボディにラメ入りのレッドを組み合わせたカラーリングは、AURAらしい遊び心を感じさせます。

コーディネートに取り入れるだけで、おしゃれ度をぐっと高めてくれるアイテムです。

夏のおしゃれを彩る注目アイテム

今回のコレクションは、それぞれ異なるモチーフやカラーリングが魅力。

甘めのスタイルが好きな方にはリボンやフラワーデザイン、個性派ファッションを楽しみたい方にはレオパード柄やウェーブモチーフがおすすめです。

ヘアアレンジの主役としてはもちろん、バッグに付けたり持ち歩いたりしても可愛い存在感を発揮してくれそう。

PLAZAでしか手に入らない限定アイテムだからこそ、コレクションしたくなる特別感も魅力です。

発売日：2026年6月26日（金）

販売場所：全国のPLAZA店舗（一部店舗を除く）／PLAZAオンラインストア

販売制限：お一人様各3点まで

PLAZAだけの限定デザインをチェック♡

AURAの人気モチーフをPLAZA限定カラーで楽しめる今回の別注コレクション。リボンやフラワー、ウェーブなど個性豊かな全4種類が揃い、毎日のヘアアレンジをもっと楽しく彩ってくれます。

数量限定感のある特別なアイテムなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪