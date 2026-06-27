26日午後10時29分ごろ、山梨県富士河口湖町で最大震度6弱を観測する非常に強い地震がありました。不安な夜を過ごされている方も多いと思います。最新情報をまとめました。

気象庁によりますと、午後10時29分ごろ、山梨県で最大震度6弱を観測する地震がありました。震源は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

最大震度は6弱で山梨県富士河口湖町。また、山梨県大月市で震度5強となっています。神奈川県小田原市でも震度4の揺れを観測しました。地震による津波の心配はありません。

震度3を観測した新宿でも設置されたカメラが、時折大きく揺れているのがわかります。

最大震度6弱の山梨県富士河口湖町の旅館では…

民宿旅館 永和 従業員

「横揺れだったような気がする。縦じゃなくて“横揺れ”。（Q．体感としては何秒揺れたか？）秒数はほんの10秒くらい。めまいがするような揺れだったから一瞬でわからなかった」

甲府市内では当時、震度5弱の揺れに襲われました。

テレビ山梨 小嶋優アナウンサー

「会社で仕事をしていて、その時に下から突き上げるような揺れがあった。横揺れがあってしばらく左右に揺れていた。揺れ自体は10秒〜15秒くらい。椅子に座っていたが、10センチくらい下からぐんと持ち上げられるような、そんな感覚だったと思う。揺れがあった後に緊急地震速報が携帯からけたたましく鳴ったという感じ」

こちらは、上越新幹線の車内で撮影された映像。新潟駅の手前で緊急停車し、車内も停電しました。

アナウンス

「現在空調も停止しております。客室内の自動ドアは手動で開閉できる状態となっています」

JR東海によりますと、東海道新幹線の東京−静岡間で運転を見合わせています。運転再開のめどは立っていないということです。