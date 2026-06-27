「ダブル台風」関東直撃の恐れ…朝に台風8号、夜に台風7号接近へ　土砂災害や河川氾濫に厳重警戒

台風接近前から、近畿など西日本で記録的な大雨となっています。

27日は、「ダブル台風」が関東を直撃する恐れがあり、厳重な警戒が必要です。

台風の湿った空気の影響で梅雨前線が活発になり、各地で非常に激しい雨となっています。

京都府の鴨川などでは一時「レベル4 氾濫危険警報」が発表されました。

27日はさらに「ダブル台風」が関東などを直撃する見込みです。

台風8号は27日朝にかけ、関東にかなり接近する恐れがあります。

また、現在奄美地方に最接近している台風7号は本州の南を進み、27日夜にかけ関東に接近する見込みです。

27日夕方までに予想される24時間の降水量は東海で350mm、関東甲信・近畿で200mmなどとなっています。

土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。

交通への影響も出ています。

JR東海は、東海道新幹線は27日の始発から全線で運転見合わせや列車の遅れなどの可能性があると発表しました。

また、JR東日本によりますと、首都圏の在来線では、東海道線が27日の始発から一部区間で運転を見合わせるほか、他の路線でも遅れや運休の可能性があるということです。