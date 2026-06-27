ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は小幅高　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間11:22）（日本時間00:22）
ダウ平均　　　51970.81（+50.19　+0.10%）
ナスダック　　　25329.11（-29.49　-0.12%）
CME日経平均先物　69695（大証終比：+85　+0.12%）

欧州株式26日GMT15:22
英FT100　 10494.32（-35.57　-0.34%）
独DAX　 24627.80（-367.03　-1.47%）
仏CAC40　 8364.90（-66.71　-0.79%）

米国債利回り
2年債　 　4.074（-0.049）
10年債　 　4.369（-0.024）
30年債　 　4.863（+0.002）
期待インフレ率　 　2.196（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.850（-0.007）
英　国　　4.730（+0.031）
カナダ　　3.397（+0.013）
豪　州　　4.718（-0.010）
日　本　　2.605（-0.019）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝68.63（-3.29　-4.57%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4093.90（+46.30　+1.14%）

ビットコイン（ドル）
59942.73（+579.19　+0.98%）
（円建・参考値）
968万9742円（+93626　+0.98%）
※円はドル円相場からの計算値