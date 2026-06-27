ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間11:22）（日本時間00:22）
ダウ平均 51970.81（+50.19 +0.10%）
ナスダック 25329.11（-29.49 -0.12%）
CME日経平均先物 69695（大証終比：+85 +0.12%）
欧州株式26日GMT15:22
英FT100 10494.32（-35.57 -0.34%）
独DAX 24627.80（-367.03 -1.47%）
仏CAC40 8364.90（-66.71 -0.79%）
米国債利回り
2年債 4.074（-0.049）
10年債 4.369（-0.024）
30年債 4.863（+0.002）
期待インフレ率 2.196（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.007）
英 国 4.730（+0.031）
カナダ 3.397（+0.013）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝68.63（-3.29 -4.57%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4093.90（+46.30 +1.14%）
ビットコイン（ドル）
59942.73（+579.19 +0.98%）
（円建・参考値）
968万9742円（+93626 +0.98%）
※円はドル円相場からの計算値
NY株式26日（NY時間11:22）（日本時間00:22）
ダウ平均 51970.81（+50.19 +0.10%）
ナスダック 25329.11（-29.49 -0.12%）
CME日経平均先物 69695（大証終比：+85 +0.12%）
欧州株式26日GMT15:22
英FT100 10494.32（-35.57 -0.34%）
独DAX 24627.80（-367.03 -1.47%）
仏CAC40 8364.90（-66.71 -0.79%）
米国債利回り
2年債 4.074（-0.049）
10年債 4.369（-0.024）
30年債 4.863（+0.002）
期待インフレ率 2.196（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.007）
英 国 4.730（+0.031）
カナダ 3.397（+0.013）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝68.63（-3.29 -4.57%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4093.90（+46.30 +1.14%）
ビットコイン（ドル）
59942.73（+579.19 +0.98%）
（円建・参考値）
968万9742円（+93626 +0.98%）
※円はドル円相場からの計算値