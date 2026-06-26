「しっかり覚えておくよ」男性が本命相手の“苦手なこと”を記憶する理由
好きな食べ物や趣味を覚えていてくれる男性は、意外と多いもの。でも、本命相手かどうかが本当に表れるのは、“好きなこと”よりも“苦手なこと”かもしれません。男性は本命相手に対して、できるだけ嫌な思いをさせたくないと考えるようになります。
苦手なことほど、記憶に刻まれる
男性は本命相手の「人混みが苦手」「辛いものが苦手」「朝が弱い」といった何気ない一言も、いつの間にか覚えているもの。これは、単純な記憶力の良さではありません。「相手が嫌がることは避けたい」という気持ちが、無意識のうちに記憶として定着させているのです。
覚えたことが、具体的な配慮につながる
男性は本命相手に対して、覚えたことをちゃんと行動に反映します。お店選び、朝の早い待ち合わせを避ける時間調整、無理のないデートプラン。
そうした場面で、「あ、これ苦手だったよね」とふと思い出してくれるでしょう。
記憶の先にあるもの。本人より先に気づくこともある
男性は本命相手の苦手なことを覚えているだけでは終わりません。相手が我慢していることにも敏感になって「疲れてない？」「無理してない？」といった言葉が増えていくことも。これは、「嫌な思いをさせたくない」という気持ちが強いからこそ生まれる反応です。
男性の本命サインは、“何を覚えているか”だけでなく、“何を避けようとしているか”にも表れるもの。そして、苦手なことを記憶しているのは結果であって、その奥には、相手を大切に思う気持ちが先にあるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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