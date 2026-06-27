【アルティメットプレミアムマスターライン キルラキル 纏流子 対 鬼龍院皐月】 2027年12月 発売予定 価格： 247,390円（税込） 撮影： 東京フィギュアギャラリー

東京フィギュアは、プライム1スタジオより2027年12月に発売予定の1/4スケールフィギュア「アルティメットプレミアムマスターライン キルラキル 纏流子 対 鬼龍院皐月」の彩色原型を東京・秋葉原の「東京フィギュアギャラリー」にて展示している。

「アルティメットプレミアムマスターライン キルラキル 纏流子 対 鬼龍院皐月」はアニメ『キルラキル』より主人公・纏流子と本能字学園生徒会長・鬼龍院皐月とのバトルシーンを表現した1/4スケールフィギュア。

ポリストーン（一部に別素材使用）製。1/4スケール、サイズ：H:62cm W:45cm D:33cm

神衣(かむい)鮮血を纏った流子と神衣純潔を纏った皐月が再現され、ゲーム「キルラキル ザ・ゲーム -異布-」のパッケージビジュアルをモチーフとした大迫力の造形となっている。

空中から縛斬を振るう皐月と武滾流猛怒の片太刀バサミで受けて立つ流子。ダイナミックで緊迫したシーンが表現され、鬼気迫る表情やアニメでも印象的なエフェクトのきらめきも造形されている。

1/4スケールによる圧倒的な迫力

縛斬を振るう鬼龍院皐月

片太刀バサミで受けて立つ纏流子

本能字学園を背景に飛び散る瓦礫とエフェクトでより迫力あるシチュエーションを演出

アニメで印象的なエフェクトもクリアパーツで表現

フィギュアだからこそ様々な角度から楽しむことができ、1/4スケールならではの精密かつ大胆な造形が魅力となっている。

神衣鮮血はツヤの入った質感、神衣純潔はパーツ塗装により肌との質感違いやコントラストが映える高級感ある彩色となっている。また、縛斬と武滾流猛怒の片太刀バサミもそれぞれの質感の違いが感じられるものとなっている。

また、それぞれのポーズもアニメの躍動感を感じさせる造形で、いまにも動き出しそうな迫力を醸し出している。

鮮血の艶のある質感に深い蒼と深紅が映える

肌の質感やポーズの躍動感も作り込まれている

重い剣戟を受けて立つ迫力あるポーズ

鬼龍院皐月の威厳と躍動感をフィギュアで再現

純潔はパーツ塗装が施され、高級感ある色彩

こちらの「アルティメットプレミアムマスターライン キルラキル 纏流子 対 鬼龍院皐月」の受注期間は2026年7月27日23時59分まで。ぜひ、「東京フィギュアギャラリー」に足を運んで、1/4スケールだからこそ味わえる圧巻のサイズ感と細部までこだわった造形を見てほしい。

(C)TRIGGER・中島かずき／キルラキル製作委員会

※画像は彩色サンプル品です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。