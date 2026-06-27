【サキュバス ミエル 1/6完成品フィギュア】 2027年1月 発売予定 価格： 通常版27,999円（税込） 豪華版31,999円（税込） 撮影： 東京フィギュアギャラリー

東京フィギュアは、Rencontreより2027年1月に発売予定の1/6スケールフィギュア「サキュバス ミエル」の彩色原型を東京・秋葉原の「東京フィギュアギャラリー」にて展示している。

「サキュバス ミエル」は、イラストレーター・ごましおポン酢氏が描くオリジナルキャラクターを1/6スケールでフィギュア化したもの。

PVC＆ABS製。1/6スケール

大胆なポージングと、しなやかに反らせたボディライン、こちらを見つめる挑発的な視線と、どこか余裕を感じさせる微笑みで誘惑してくる、サキュバスらしい姿が表現されている。

フレームに腰掛けるような独特の構図で立体感や非日常的な雰囲気が演出されている。

肉感的なプロポーションと挑発的なポーズ

どの角度から見ても迫力ある造形

背面

プロポーションはもちろん、衣装デザインにも思わず目を奪われる。

肌の質感や柔らかさを感じる肉感が表現され、太ももを締め付けるベルトの表現など、ドキッとする造形美となっている。また、衣装の光沢感や透け感も作り込まれている。

そして、ツインテールの美しい髪の流れや、小悪魔らしい角と羽根の造形も繊細に表現されている。

表情やツインテール、小悪魔らしい羽根も繊細に造形されている

衣装の光沢感や透け感も作り込まれている

むちむちの太もも表現

こちらの「サキュバス ミエル」の受注期間は2026年7月20日23時59分まで。ぜひ、「東京フィギュアギャラリー」に足を運んで、魅力的な造形を間近で見てほしい。

(C)ごましおポン酢

※画像は彩色サンプル品です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。