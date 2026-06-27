【セイザータリアス アクションフィギュア】 2026年10月 発売予定 価格： 9,680円（税込） 撮影： 東京フィギュアギャラリー

東京フィギュアは、MAGI ARTSより2026年10月に発売予定のアクションフィギュア「セイザータリアス」の製品サンプルを東京・秋葉原の「東京フィギュアギャラリー」にて展示しており、体験コーナーにてタッチ＆トライを実施している。

特撮テレビドラマ「超星神グランセイザー」より、弓道天満が装着する射手座の戦士「セイザータリアス」をアクションフィギュア化。

PVC＆ABS製。サイズ：全高約150mmのアクションフィギュア

炎のトライブを司るひとりである「セイザータリアス」の燃えるような赤いスーツカラーに加え、上半身のゴールドが入ったアーマーや白のラインが入ったブーツなど劇中のデザインが再現されている。胸のアーマーには射手座のマークが入っている。

頭部のマスクも細かく造形され、ハヤブサを感じさせるシャープなデザインや特徴的な口元もしっかりと再現されている。そして、左手にはナックルライザーが造形され、こちらも精密な造形と色分けが施されている。

マッシブな体形でヒロイックな「セイザータリアス」がアクションフィギュアで登場

背面

マスクや胸部、肩部のアーマーも再現されている

腹部のベルトやインナーは軟質素材が使用されている

気になる可動域も広く、様々なアクションを表現できる。柔軟な可動により、片膝立ちや装着ポーズなどでどっしりとした構えを楽しむことはもちろん、跳び蹴りといった躍動感あふれるポーズは付属の専用台座を使用することで表現できる。

また、武器の聖緋弓ファルコンボウも付属し、必殺技「バーニングファルコン」のポーズを取らせることもできる。

手に取った感触は遊びやすく、ポーズも取りやすい印象を受けた。肩回りのアーマーも可動し、角度調整もできるようになっている。

装着ポーズ

柔軟な可動で様々なポーズが可能

片膝立ちポーズ

専用台座を使用することで躍動感あるポーズを表現できる

跳び蹴りポーズ

聖緋弓ファルコンボウが付属

バーニングファルコンをイメージしたポーズも楽しめる

こちらの「セイザータリアス アクションフィギュア」の受注期間は2026年7月17日23時59分まで。ぜひ、「東京フィギュアギャラリー」に足を運んで、可動やポージングを一足早く楽しんでほしい。

(C) 2003グランセイザープロジェクト・テレビ東京

※画像は製品サンプル品です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。