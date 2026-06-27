【METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞】 6月27日 発売 価格：38,500円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」を6月27日に発売する。価格は38,500円。

本商品は、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場するモビルスーツ「ストライクフリーダムガンダム」をMETAL BUILDで立体化したもの。METAL BUILDならではのシャープな造形とデザインアレンジに加え、高い質感や、電解メッキによる金色の関節も再現されている。

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」のチーフメカ作画監督、重田智氏が監修し、8基のドラグーンはクリアパーツが採用されている。ビームライフルは連結ギミックに独自の解釈を盛り込んで、合体時の全長は約270mmとなる。

ビームシールドはPETパーツとプラスチック成型パーツを組み合わせた複層式が採用されている。

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。