「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」本日6月27日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」を6月27日より順次発売する。価格は1回850円。
本商品は、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からD賞は、一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より、「ジョニィ・ジョースター」と「ジャイロ・ツェペリ」、ジョニィ・ジョースターが騎乗する「スローダンサー」、スティーブン・スティールの妻「ルーシー・スティール」が立体化されている。
E賞は「スティーブン・スティール」が小物入れで登場。F賞はジャイロの鉄球をモチーフにしたヨーヨーで、「HYPER YOYO ACCEL」とコラボした一番くじオリジナルバージョンとなっている。
その他に、「デスクトップマスコット」や「メタルチャーム」、「ノートコレクション」、「ステッカーアソート」がラインナップしている。
ラストワン賞は、イギリス競馬会の貴公子とも呼ばれる「ディエゴ・ブランドー」が「MASTERLISE」シリーズでフィギュア化されている。
「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：ジョニィ・ジョースター MASTERLISE
B賞：ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE
C賞：スローダンサー MASTERLISE
D賞：ルーシー・スティール MASTERLISE
E賞：スティーブン・スティール 小物入れ
F賞：ジャイロの鉄球 -HYPER YOYO ACCELコラボver.-
G賞：デスクトップマスコット
H賞：メタルチャーム
I賞：ノートコレクション
J賞：ステッカーアソート
ラストワン賞：ディエゴ・ブランドー MASTERLISE
ダブルチャンスキャンペーン：ディエゴ・ブランドー MASTERLISE
A賞：ジョニィ・ジョースター MASTERLISE
B賞：ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE
C賞：スローダンサー MASTERLISE
D賞：ルーシー・スティール MASTERLISE
E賞：スティーブン・スティール 小物入れ
F賞：ジャイロの鉄球 -HYPER YOYO ACCELコラボver.-
G賞：デスクトップマスコット
H賞：メタルチャーム
I賞：ノートコレクション
J賞：ステッカーアソート
ラストワン賞：ディエゴ・ブランドー MASTERLISE
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～9月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会
※発売日は流通により前後する場合があります。