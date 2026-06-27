【一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN】 6月27日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」を6月27日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からD賞は、一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より、「ジョニィ・ジョースター」と「ジャイロ・ツェペリ」、ジョニィ・ジョースターが騎乗する「スローダンサー」、スティーブン・スティールの妻「ルーシー・スティール」が立体化されている。

E賞は「スティーブン・スティール」が小物入れで登場。F賞はジャイロの鉄球をモチーフにしたヨーヨーで、「HYPER YOYO ACCEL」とコラボした一番くじオリジナルバージョンとなっている。

その他に、「デスクトップマスコット」や「メタルチャーム」、「ノートコレクション」、「ステッカーアソート」がラインナップしている。

ラストワン賞は、イギリス競馬会の貴公子とも呼ばれる「ディエゴ・ブランドー」が「MASTERLISE」シリーズでフィギュア化されている。

「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：ジョニィ・ジョースター MASTERLISE

B賞：ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE

C賞：スローダンサー MASTERLISE

D賞：ルーシー・スティール MASTERLISE

E賞：スティーブン・スティール 小物入れ

F賞：ジャイロの鉄球 -HYPER YOYO ACCELコラボver.-

G賞：デスクトップマスコット

H賞：メタルチャーム

I賞：ノートコレクション

J賞：ステッカーアソート

ラストワン賞：ディエゴ・ブランドー MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン：ディエゴ・ブランドー MASTERLISE

A賞：ジョニィ・ジョースター MASTERLISE

B賞：ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE

C賞：スローダンサー MASTERLISE

D賞：ルーシー・スティール MASTERLISE

E賞：スティーブン・スティール 小物入れ

F賞：ジャイロの鉄球 -HYPER YOYO ACCELコラボver.-

G賞：デスクトップマスコット

H賞：メタルチャーム

I賞：ノートコレクション

J賞：ステッカーアソート

ラストワン賞：ディエゴ・ブランドー MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～9月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。