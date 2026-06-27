【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様】 2026年11月発送予定 価格：29,700円 プレミアムバンダイ販売商品

公式外伝「ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに」に登場する可変MS「NRX-044(R) 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」が「METAL ROBOT魂」で発売されることが決定した。現在プレミアムバンダイの魂ウェブ商店で予約を受付中。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」。11月発送予定。価格は29,700円。プレミアムバンダイ販売商品

「ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに」にて、アッシマーの可変試作機として製造された機体をティターンズがTR計画のために改修した機体。この宇宙仕様は脚部がなく、プロペラントタンクが装備されている。

宇宙仕様のキハールがアクションフィギュアに。左がMA形態、右がMS形態となる

過去には模型誌の付録として、小さめのスケールでプラモデル化されたことはあったが、このサイズでしかも可動するアクションフィギュアとしての立体化は初めてのこと。TAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示されたサンプルは、非常にインパクトのあるもので、顔や色味こそアッシマーに近いが、根幹にドラム・フレームを持つ本体はかなり異様な姿に見える。

MS形態から既にMAのようにも見える

機体の背面から下側にかけて推進ユニットが装備されている

期待中心部や関節各所には、METAL ROBOT魂ならではのダイキャストフレームを採用。腕やプロペラントタンク、外部装甲などはそれぞれ可動し、腰にあるサブ・アームは展開ギミックが備わっている。

METAL ROBOT魂らしく、関節各所には金属パーツが見られる

変形後のMA形態も展示されていて、円盤状に変形するアッシマーとはかけ離れた、トンボを思わせるシルエットとなっている。変形のプロセスは公式販売サイトに動画がアップされているのでそちらを見ていただければと思うが、「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ NRX-044 アッシマー ver. A.N.I.M.E.」の変形における設計が生きているように見える。

MA形態は推進ユニットが後部に集中する形となる

上から見るとトンボを思わせる形となる

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」は現在予約を受付中。機会があれば店頭でサンプルを見て、その特異な形状を確認してほしい。

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

(C)サンライズ