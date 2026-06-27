【暴風警報】千葉県・銚子市、館山市、旭市などに発表 00:09時点
気象台は、27日午前0時09分に、暴風警報を銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市などに発表しました。
北東部、南部の海上では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■千葉市
●強風注意報
■銚子市
●暴風警報【発表】
■市川市
●強風注意報
■船橋市
●強風注意報
■館山市
●暴風警報【発表】
■木更津市
●強風注意報
■松戸市
●強風注意報
■野田市
●強風注意報
■茂原市
●強風注意報
■成田市
●強風注意報
■佐倉市
●強風注意報
■東金市
●強風注意報
■旭市
●暴風警報【発表】
■習志野市
●強風注意報
■柏市
●強風注意報
■勝浦市
●暴風警報【発表】
■市原市
●強風注意報
■流山市
●強風注意報
■八千代市
●強風注意報
■我孫子市
●強風注意報
■鴨川市
●暴風警報【発表】
■鎌ケ谷市
●強風注意報
■君津市
●強風注意報
■富津市
●強風注意報
■浦安市
●強風注意報
■四街道市
●強風注意報
■袖ケ浦市
●強風注意報
■八街市
●強風注意報
■印西市
●強風注意報
■白井市
●強風注意報
■富里市
●強風注意報
■南房総市
●暴風警報【発表】
■匝瑳市
●暴風警報【発表】
■香取市
●強風注意報
■山武市
●暴風警報【発表】
■いすみ市
●暴風警報【発表】
■大網白里市
●暴風警報【発表】
■酒々井町
●強風注意報
■栄町
●強風注意報
■神崎町
●強風注意報
■多古町
●強風注意報
■東庄町
●強風注意報
■九十九里町
●暴風警報【発表】
■芝山町
●強風注意報
■横芝光町
●暴風警報【発表】
■一宮町
●暴風警報【発表】
■睦沢町
●強風注意報
■長生村
●暴風警報【発表】
■白子町
●暴風警報【発表】
■長柄町
●強風注意報
■長南町
●強風注意報
■大多喜町
●強風注意報
■御宿町
●暴風警報【発表】
■鋸南町
●暴風警報【発表】