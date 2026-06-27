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気象台は、27日午前0時09分に、暴風警報を銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市などに発表しました。

北東部、南部の海上では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■千葉市
●強風注意報

■銚子市
●暴風警報【発表】

■市川市
●強風注意報

■船橋市
●強風注意報

■館山市
●暴風警報【発表】

■木更津市
●強風注意報

■松戸市
●強風注意報

■野田市
●強風注意報

■茂原市
●強風注意報

■成田市
●強風注意報

■佐倉市
●強風注意報

■東金市
●強風注意報

■旭市
●暴風警報【発表】

■習志野市
●強風注意報

■柏市
●強風注意報

■勝浦市
●暴風警報【発表】

■市原市
●強風注意報

■流山市
●強風注意報

■八千代市
●強風注意報

■我孫子市
●強風注意報

■鴨川市
●暴風警報【発表】

■鎌ケ谷市
●強風注意報

■君津市
●強風注意報

■富津市
●強風注意報

■浦安市
●強風注意報

■四街道市
●強風注意報

■袖ケ浦市
●強風注意報

■八街市
●強風注意報

■印西市
●強風注意報

■白井市
●強風注意報

■富里市
●強風注意報

■南房総市
●暴風警報【発表】

■匝瑳市
●暴風警報【発表】

■香取市
●強風注意報

■山武市
●暴風警報【発表】

■いすみ市
●暴風警報【発表】

■大網白里市
●暴風警報【発表】

■酒々井町
●強風注意報

■栄町
●強風注意報

■神崎町
●強風注意報

■多古町
●強風注意報

■東庄町
●強風注意報

■九十九里町
●暴風警報【発表】

■芝山町
●強風注意報

■横芝光町
●暴風警報【発表】

■一宮町
●暴風警報【発表】

■睦沢町
●強風注意報

■長生村
●暴風警報【発表】

■白子町
●暴風警報【発表】

■長柄町
●強風注意報

■長南町
●強風注意報

■大多喜町
●強風注意報

■御宿町
●暴風警報【発表】

■鋸南町
●暴風警報【発表】