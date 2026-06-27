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気象台は、27日午前0時09分に、波浪警報を銚子市、館山市、木更津市、旭市、勝浦市などに発表しました。

北東部、南部では、高波に警戒してください。

【波浪警報（発表中）】
■千葉市
●波浪注意報

■銚子市
●波浪警報【発表】

■市川市
●波浪注意報

■船橋市
●波浪注意報

■館山市
●波浪警報【発表】

■木更津市
●波浪警報【発表】

■旭市
●波浪警報【発表】

■習志野市
●波浪注意報

■勝浦市
●波浪警報【発表】

■市原市
●波浪注意報

■鴨川市
●波浪警報【発表】

■君津市
●波浪警報【発表】

■富津市
●波浪警報【発表】

■浦安市
●波浪注意報

■袖ケ浦市
●波浪警報【発表】

■南房総市
●波浪警報【発表】

■匝瑳市
●波浪警報【発表】

■山武市
●波浪警報【発表】

■いすみ市
●波浪警報【発表】

■大網白里市
●波浪警報【発表】

■九十九里町
●波浪警報【発表】

■横芝光町
●波浪警報【発表】

■一宮町
●波浪警報【発表】

■長生村
●波浪警報【発表】

■白子町
●波浪警報【発表】

■御宿町
●波浪警報【発表】

■鋸南町
●波浪警報【発表】