【波浪警報】千葉県・銚子市、館山市、木更津市などに発表 00:09時点
気象台は、27日午前0時09分に、波浪警報を銚子市、館山市、木更津市、旭市、勝浦市などに発表しました。
北東部、南部では、高波に警戒してください。
【波浪警報（発表中）】
■千葉市
●波浪注意報
■銚子市
●波浪警報【発表】
■市川市
●波浪注意報
■船橋市
●波浪注意報
■館山市
●波浪警報【発表】
■木更津市
●波浪警報【発表】
■旭市
●波浪警報【発表】
■習志野市
●波浪注意報
■勝浦市
●波浪警報【発表】
■市原市
●波浪注意報
■鴨川市
●波浪警報【発表】
■君津市
●波浪警報【発表】
■富津市
●波浪警報【発表】
■浦安市
●波浪注意報
■袖ケ浦市
●波浪警報【発表】
■南房総市
●波浪警報【発表】
■匝瑳市
●波浪警報【発表】
■山武市
●波浪警報【発表】
■いすみ市
●波浪警報【発表】
■大網白里市
●波浪警報【発表】
■九十九里町
●波浪警報【発表】
■横芝光町
●波浪警報【発表】
■一宮町
●波浪警報【発表】
■長生村
●波浪警報【発表】
■白子町
●波浪警報【発表】
■御宿町
●波浪警報【発表】
■鋸南町
●波浪警報【発表】