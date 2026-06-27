元SKE48桑原みずき、プロレスラー・SANADA選手との結婚発表 人気俳優が後押ししていた「詰めてもらって」
【モデルプレス＝2026/06/27】元SKE48の桑原みずき（34）が26日、「坂上どうぶつ王国」（フジテレビ系／毎週金曜よる7時〜）に出演。プロレスラー・SANADA選手（38）との結婚を発表した。
【写真】元SKEの結婚後押しした人気俳優
同番組に出演した桑原は「ついさっき私の旦那さんになった方です」とSANADA選手を紹介。これを受け、SANADA選手は「市役所に行って（婚姻届を）提出してきました」と明かした。スタッフから「長いお付き合いなんですか？」と聞かれると、桑原は「めっちゃ長いです」と口に。結婚の決め手について、SANADA選手は「（桑原は）普段家でヒール（悪役）なんですよ。ヒールの勉強教えていただきたくて」とユーモアたっぷりに答えていた。
さらに、桑原は同じく元SKE48で、1月に結婚を発表した松井珠理奈との会話を回想。「珠理奈からもめっちゃLINEきて。『みずきは（結婚）いつなの？押しすぎだよ、引いたほうが良い』って言われて引いてみたりとか」と親交の深い松井から助言があったことを明かした。また「ここ2年は詰めて詰めて。坂上さんも呼んでランチして詰めてもらって」と同番組で共演している俳優の坂上忍の後押しもあったそうで「坂上さん夫婦とご飯に行って奥さんも言ってくれて、『結婚はいいよ』って」と語った。プロポーズについて、SANADA選手は「寝起きで。朝の5時半すぎ」と告白していた。
放送後、桑原は自身の公式X（旧Twitter）にて改めて結婚を報告。「穏やかで優しくいつも前向きな彼に助けられ、私1人ではできない経験を沢山させてもらい、揺るぎない絆を感じているのと同時に、ひと言では表せないほど感謝の気持ちでいっぱいです」と思いをつづり「これからもふたりで力を合わせ、ともちゃん＆タンゴと一緒に幸せな家庭を築いていきたいと思います」と記した。なお、投稿では、2人が笑顔で寄り添っている2ショットが公開されている。
また、松井も同日、自身のXにて「ご結婚おめでとうございます 小6の頃から一緒に活動してきて大人になって恋愛トークをするような仲になり同じ2026年に結婚」「みぃから嬉しい報告をずっと聞きたいと思っていたので本当に幸せです」と結婚を祝福している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆桑原みずき、SANADA選手との結婚発表
同番組に出演した桑原は「ついさっき私の旦那さんになった方です」とSANADA選手を紹介。これを受け、SANADA選手は「市役所に行って（婚姻届を）提出してきました」と明かした。スタッフから「長いお付き合いなんですか？」と聞かれると、桑原は「めっちゃ長いです」と口に。結婚の決め手について、SANADA選手は「（桑原は）普段家でヒール（悪役）なんですよ。ヒールの勉強教えていただきたくて」とユーモアたっぷりに答えていた。
◆桑原みずき「これからもふたりで力を合わせ」
放送後、桑原は自身の公式X（旧Twitter）にて改めて結婚を報告。「穏やかで優しくいつも前向きな彼に助けられ、私1人ではできない経験を沢山させてもらい、揺るぎない絆を感じているのと同時に、ひと言では表せないほど感謝の気持ちでいっぱいです」と思いをつづり「これからもふたりで力を合わせ、ともちゃん＆タンゴと一緒に幸せな家庭を築いていきたいと思います」と記した。なお、投稿では、2人が笑顔で寄り添っている2ショットが公開されている。
また、松井も同日、自身のXにて「ご結婚おめでとうございます 小6の頃から一緒に活動してきて大人になって恋愛トークをするような仲になり同じ2026年に結婚」「みぃから嬉しい報告をずっと聞きたいと思っていたので本当に幸せです」と結婚を祝福している。（modelpress編集部）
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