モナキ、デビューまでの軌跡を追った「こんなもんじゃねぇ」MV公開
純烈の弟分グループ・モナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のMVを公開した。
■豊洲PITでワンマンライブ『ハロウィンやで☆しらんけど』も開催決定
お披露目に至るまでのドキュメンタリー映像がすでにYouTubeで公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。
さらに、6月26日に行ったTikTok LIVE（生配信）にて、10月27日に豊洲PITでワンマンライブ『ハロウィンやで☆しらんけど』を開催することを発表。地上波の歌番組への出演も多数決定、8月には東名阪のZeppツアーを控えている。
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Aタイプ・Bタイプ）
2026.07.29 ON SALE
SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）
■ライブ情報
『ハロウィンやで☆しらんけど』
10/27（火）東京・豊洲PIT
■関連リンク
モナキ OFFICIAL SITE
https://monaki.fanpla.jp/