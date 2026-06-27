モナキ、デビューまでの軌跡を追った「こんなもんじゃねぇ」MV公開

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純烈の弟分グループ・モナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のMVを公開した。

■豊洲PITでワンマンライブ『ハロウィンやで☆しらんけど』も開催決定

お披露目に至るまでのドキュメンタリー映像がすでにYouTubeで公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。

さらに、6月26日に行ったTikTok LIVE（生配信）にて、10月27日に豊洲PITでワンマンライブ『ハロウィンやで☆しらんけど』を開催することを発表。地上波の歌番組への出演も多数決定、8月には東名阪のZeppツアーを控えている。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Aタイプ・Bタイプ）

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）

■ライブ情報

『ハロウィンやで☆しらんけど』

10/27（火）東京・豊洲PIT

■関連リンク

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/