　27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比130円高の6万9740円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては379.12円高。出来高は1万959枚となっている。

　TOPIX先物期近は3997.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は34.14ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69740　　　　　+130　　　 10959
日経225mini 　　　　　　 69735　　　　　+120　　　192483
TOPIX先物 　　　　　　　3997.5　　　　 +16.5　　　　9259
JPX日経400先物　　　　　 36285　　　　　+165　　　　 288
グロース指数先物　　　　　 678　　　　　 +10　　　　 393
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース