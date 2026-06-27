日経225先物：27日0時＝130円高、6万9740円
27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比130円高の6万9740円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては379.12円高。出来高は1万959枚となっている。
TOPIX先物期近は3997.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は34.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69740 +130 10959
日経225mini 69735 +120 192483
TOPIX先物 3997.5 +16.5 9259
JPX日経400先物 36285 +165 288
グロース指数先物 678 +10 393
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3997.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は34.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69740 +130 10959
日経225mini 69735 +120 192483
TOPIX先物 3997.5 +16.5 9259
JPX日経400先物 36285 +165 288
グロース指数先物 678 +10 393
東証REIT指数先物 売買不成立
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