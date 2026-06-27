6月26日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。女性ピン芸人のあぁ〜しらきが、結婚のキューピッドになってくれたまさかの超大物芸人を明かした。

【映像】あぁ〜しらきのキューピッドの超大物芸人

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、ミスマリンの一ノ瀬のこ、ミスワリンの後藤真桜、ミスウリンの西野夢菜と芸能人を深堀りしていく。

ゲストのあぁ〜しらきはR-1グランプリの一回戦すらずっと突破できず、何年もくすぶっていた時期があった。そんな頃からしらきに目をかけ、応援し、喝を入れていたのがサンドウィッチマンの伊達みきお。しらきは「伊達さんからケツ叩く意味で（敗退すると）毎年罰ゲームを受けていた」という。

ある年の罰ゲームで、伊達はしらきが男友達を好きだと勘違い。しらきは「告白しろって言われて」と、恋愛感情のない相手に告白する羽目に。

告白の台本はなんと伊達が自ら執筆。すると、「そのまま読み上げて告白したらまさかのOK。それがきっかけで付き合うことになって、それが今の旦那さん」とトントン拍子に交際、結婚へ。しらきは「キューピッドなので、伊達さん」と感謝した。