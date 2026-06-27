【『逃げ上手の若君』第二期】 放送開始日：4月17日より毎週金曜23時30分～ 連続2クールで放送中 放送局：全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて 配信：Prime Video、dアニメストア、U-NEXTほか

アニメ「『逃げ上手の若君』第二期」が、全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて7月より放送開始となる。配信はPrime Video、dアニメストア、U-NEXTほか各種サービスにて実施中。

本作は、「魔人探偵脳噛ネウロ」「暗殺教室」で知られる松井優征氏が「週刊少年ジャンプ」にて連載していた同名マンガを原作としたアニメの第2期。鎌倉幕府滅亡の後、北条家の生き残り・北条時行が動乱の世を駆け抜ける様が描かれている。

なお、4月より第1期から連続2クールで放送中であり、第2期は7月からの放送となる。

「逃げ上手の若君 第二期」

・放送開始日：4月17日より毎週金曜23時30分～ 連続2クールで放送中

・放送局：全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて

・最速配信：Prime Video、dアニメストア、U-NEXTほか

□「逃げ上手の若君 第二期」のページ

【TVアニメ「逃げ上手の若君」第一期＆第二期スペシャルPV】【「逃げ上手の若君 第二期」あらすじ】

時は西暦1333年、武士による日本統治の礎を築いた鎌倉幕府は、信頼していた幕臣・足利高氏の謀反によって滅亡する。

全てを失い、絶望の淵へと叩き落とされた幕府の正統後継者・北条時行は、神を名乗る神官・諏訪頼重の手引きで燃え落ちる鎌倉を脱出するのだった…… 。

逃げ落ちてたどり着いた諏訪の地で、信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていく時行。時代が移ろう大きなうねりを、「戦って」「死ぬ」武士の生き様とは反対に「逃げて」「生きる」ことで乗り越えていく。

英雄ひしめく乱世で繰り広げられる、時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は――。

(C)松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会