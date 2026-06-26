夜の昆虫観察を渋谷で体験！KIRINZI inc.「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」

記事ポイント KIRINZI inc.が小学生と保護者向け昆虫イベントを西武渋谷店で開催「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」では700体以上の昆虫に出会えますカブトムシやクワガタの標本展示、夜の昆虫観察、触れあい体験も用意されています KIRINZI inc.が小学生と保護者向け昆虫イベントを西武渋谷店で開催「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」では700体以上の昆虫に出会えますカブトムシやクワガタの標本展示、夜の昆虫観察、触れあい体験も用意されています

KIRINZI inc.が昆虫イベント「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」を開催します。

会場は西武渋谷店モヴィーダ館6階・7階特設会場で、開催期間は2026年7月25日(土)から8月16日(日)までです。

標本と生体を合わせて700体以上の昆虫に出会える、夏休みの自由研究もサポートする体験型イベントです。

KIRINZI inc.「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」

開催日時：2026年7月25日(土)〜8月16日(日)開催場所：西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階(無印良品の上)=特設会場(東京都渋谷区)営業時間：11:00〜19:00(最終入場18:30)主催：KIRINZI inc.チケット発売開始日：6月26日(金)18:00〜チケット販売窓口：アソビュー、チケミー(TicketMe)早割 6月26日(金)〜7月5日(日)：入場チケットのみ 子供(小学生)1,000円／一般(中学生以上)1,500円早割 6月26日(金)〜7月5日(日)：カブクワ付きチケット 子供(小学生)1,900円／一般(中学生以上)2,400円前割7月6日(月)〜7月24日(金)：入場チケットのみ 子供(小学生)1,200円／一般(中学生以上)1,700円前割7月6日(月)〜7月24日(金)：カブクワ付きチケット 子供(小学生)2,100円／一般(中学生以上)2,600円当日7月25日(土)〜：入場チケットのみ 子供(小学生)1,300円／一般(中学生以上)1,800円当日7月25日(土)〜：カブクワ付きチケット 子供(小学生)2,200円／一般(中学生以上)2,700円未就学児無料

日本や世界の珍しい昆虫について学び、触れることができる体験型イベントです。

標本と生体を合わせて700体以上の昆虫が集まり、カブトムシやクワガタが中心です。

カブクワ付きチケットでは、日本のカブトムシ、クワガタのどちらかを選べます。

世界中の様々な昆虫を学ぶ展示

昆虫専門店「むし社」の協力のもと、世界各地のカブトムシ・クワガタを中心に、希少な昆虫およそ200体の標本を展示します。

世界各地の様々な昆虫について知り、学ぶことができます。

懐中電灯を手に楽しむ夜の昆虫観察

夜の環境をイメージした空間では、懐中電灯を手に日本や世界のカブクワの夜の生態を観察できます。

渋谷で日中から「夜の昆虫観察」ができる体験です。

世界のカブクワと触れあう体験

来場者自身が巨大な虫かごをイメージした空間に入り、世界の珍しいカブクワと実際に触れ合うことができます。

見るだけではなく、昆虫に触れる体験も用意されています。

夏休みの自由研究をサポート

来場者にはオリジナルワークシートを配布予定です。

世界の昆虫を自由研究の題材として活用でき、夏休みの自由研究づくりをサポートします。

むし岡だいき氏が特別サポーター

昆虫系YouTuberのむし岡だいき氏が、特別サポーターとしてイベントを盛り上げます。

むし岡氏はプロモーション協力に加え、会場にて一日隊長を務める予定です。

渋谷で世界のカブクワに出会い、標本展示や夜の昆虫観察、触れあい体験を楽しめます。

夏休みの自由研究にもつながる、親子で昆虫について学べるひとときです。

KIRINZI inc.「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」はいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年7月25日(土)から8月16日(日)までです。

営業時間は11:00〜19:00で、最終入場は18:30となります。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階(無印良品の上)=特設会場(東京都渋谷区)です。

Q. どのような昆虫に出会えますか？

A. 日本や世界の珍しい昆虫について学び、触れることができます。

標本と生体を合わせて700体以上の昆虫に出会えます。

Q. カブクワ付きチケットでは何を選べますか？

A. カブクワ付きチケットは、日本のカブトムシ、クワガタのどちらかを選べます。

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