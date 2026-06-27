モナキ、デビューステージまでの約2年間を収めた「こんなもんじゃねぇ」MV公開 豊洲PITでのワンマンライブ開催決定
純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキが、デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のAタイプ収録曲「こんなもんじゃねぇ」のミュージックビデオを公開した。
【動画】モナキ「こんなもんじゃねぇ」ミュージックビデオ
グループのお披露目に至るまでのドキュメンタリー映像がすでにYouTubeにて公開されているが、ミュージックビデオではオーディション開催からデビューステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。
さらに、TikTok LIVE（生配信）で、10月27日に東京・豊洲PITでワンマンライブ『ハロウィンやで☆しらんけど』を開催することも発表した。26日に出演したテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』を皮切りに、地上波の歌番組への出演が続々決定しており、8月には東名阪のZeppツアーも控えている。
【動画】モナキ「こんなもんじゃねぇ」ミュージックビデオ
グループのお披露目に至るまでのドキュメンタリー映像がすでにYouTubeにて公開されているが、ミュージックビデオではオーディション開催からデビューステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。
さらに、TikTok LIVE（生配信）で、10月27日に東京・豊洲PITでワンマンライブ『ハロウィンやで☆しらんけど』を開催することも発表した。26日に出演したテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』を皮切りに、地上波の歌番組への出演が続々決定しており、8月には東名阪のZeppツアーも控えている。