山梨で最大震度6弱　地震の影響で東海道新幹線上りは静岡ー東京　下りは浜松ー東京で運転見合わせ　高速は東名と新東名の一部区間で上下線通行止め

26日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。

この地震による津波の心配はありません。

山梨県の富士河口湖町では震度6弱を観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。

震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは、約20km。

地震の規模を示すマグニチュードは、5.6と推定されています。

JR東海によりますと、この地震の影響で、東海道新幹線の上り線は地震直後から、静岡駅から東京駅、下り線は東京駅から浜松駅の間で運転を見合わせました。

JR東日本によりますと、中央本線は、山梨県の酒折駅から長野県の小淵沢駅の間の上下線で運転を見合わせています。

運転再開の見込みは立っていないということです。

加えて富士急行は河口湖駅から大月駅の上下線で運転を見合わせています。

一方、小田急線は地震の影響で、一時運転を見合わせましたが、運転を再開しています。

また東名高速道路と新東名高速道路では一部の区間で上下線とも通行止めとなっています。